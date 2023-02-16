【知っておきたいGoldの基本】ドル資産のリスクヘッジ #shorts

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資商品としてゴールドは魅力的です。ドル資産のリスクヘッジになりますので、米国株を保有していれば、同時にゴールドもチェックしておきたいところ。
ゴールドの基本情報と買い方を解説！

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