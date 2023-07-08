【株投資①】誰でも稼げる米国株投資〜富裕層になるための鉄則〜

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参考文献：
「バカでも稼げる米国株高配当投資」バフェット太郎（ぱる出版 ）
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「お金が増える米国株超楽ちん投資術」たぱぞう（KADOKAWA）
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#投資 #教育 #授業

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