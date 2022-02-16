【栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋】栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋オンラインショップ







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◆【栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋】セールスポイント

地元岐阜で採れた素材を中心に、和洋様々なお菓子を提供しています。

素材の独自な加工・保存技術により１年を通しておいしい栗菓子が楽しめます。

◆【栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋】ユーザー◆

和菓子から洋菓子まで、幅広いジャンルの商品を用意しておりますので、世代、年齢を問わず支持を得ています。

◆【栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋】おススメの理由◆

地元では秋の「栗きんとん」が郷土菓子となっております。栗きんとんは栗を砂糖のみでシンプルに味付けし炊き上げ、

茶巾で絞った、素朴ながらも素材本来の風味を満喫できるお菓子です。

当社では独自の技術により、季節ならではの素材と組み合わせた四季のくりきんとんも提供しており、大変人気です。

◆【栗きんとん・栗菓子の恵那川上屋】からのメッセージ◆

お客様のお好みに合わせて和菓子／洋菓子などのジャンルにとらわれない、様々な栗菓子をご提供しています。ぜひ一度おためしください。

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