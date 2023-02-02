【暗号資産20％上昇中】上昇に乗る前に知っておきたい暗号資産の始め方 #shorts

5時間 ago pikakichi2015@gmail.com

2023年に入って、暗号資産は20％以上上昇しています。
トレンドに乗ることは大事なのですが、暗号資産の値動きは株と違うので、要注意！
後悔しないために、2021年からの値動きを確認し、暗号資産の始め方をチェックしましょう。

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