【投資家のウラ側】noteメンバーシップを始めました #shorts

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

投資未経験・投資初心者（ほったらかし投資）のためのメンバーシップを作りました！

あなたと同じ非金融業界で働く一般投資家のわたしが、「分散投資をどうしているのか＝投資のウラ側」をこっそり覗けるメンバーシップです。

その結果、あなたと一緒にほったらかし投資家を卒業できるような仕組みにしております。

月額300円で月に4記事以上が読める購読サービスです。
初月無料ですので、お気軽に遊びにきてください。

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/

◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49

◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5

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