【少ないお金で生きる】年間100万円生活！？生活レベルを極限まで下げた暮らし方 | 超節約生活 |

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

生活費を極限まで下げて月7万円で生活している彼は、本当に幸せなのだろうか。お金をかけない暮らし方で、具体的にどう生活しているのか、そして幸せに生活する術を聞いてみた。

【らっしーさんのSNS】

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【らっしーさんとのコラボ動画一覧】

年収300万円の僕が年間160万円貯めた節約貯蓄術。生活費 | 資産額 | 資産推移 | 社会人3年目 | 副業 | 投資信託 | 転職 |
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【ミニマリスト】生活費10万円、年収300万円会社員でも160万円貯蓄した方法。貯金 | 節約 | 投資 | 副業 | 転職 |
▶︎ https://youtu.be/8ei2ywHRMRU

【積立NISA】米国株より「eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリー」1本のみのシンプルポートフォリオが最強な理由。21ヶ月運用した結果。| 資産形成入門 | 節約 | 貯金 | 投資 |
▶︎ https://youtu.be/rYoJTrEIS-0

【貧乏脱出】貯金ゼロ、借金88万円を脱出できた「人生を変えた習慣」。家計管理 | 副業サラリーマン | 生活費7万円 | 年間160万円貯蓄 | 副業で月10万円稼ぐ |
▶︎ https://youtu.be/7s-JlcTgtd0

【貯蓄率70％】生活費7万円で超節約しながら、全世界株式オルカンのみに500万円投資して2年9ヶ月運用した結果。
▶︎ https://youtu.be/TMXc2_hHqOw?si=1pkzGH01DEDiAfu8

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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。

●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

●動画編集者　岡田大樹
https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured
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●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
https://amzn.to/36cu7fJ

②月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト整理術
https://amzn.to/365wMI6

③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金…

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