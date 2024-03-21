【少ないお金で生きる】年間100万円生活！？生活レベルを極限まで下げた暮らし方 | 超節約生活 |
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【らっしーさんとのコラボ動画一覧】
年収300万円の僕が年間160万円貯めた節約貯蓄術。生活費 | 資産額 | 資産推移 | 社会人3年目 | 副業 | 投資信託 | 転職 |
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【ミニマリスト】生活費10万円、年収300万円会社員でも160万円貯蓄した方法。貯金 | 節約 | 投資 | 副業 | 転職 |
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【積立NISA】米国株より「eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリー」1本のみのシンプルポートフォリオが最強な理由。21ヶ月運用した結果。| 資産形成入門 | 節約 | 貯金 | 投資 |
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【貧乏脱出】貯金ゼロ、借金88万円を脱出できた「人生を変えた習慣」。家計管理 | 副業サラリーマン | 生活費7万円 | 年間160万円貯蓄 | 副業で月10万円稼ぐ |
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【貯蓄率70％】生活費7万円で超節約しながら、全世界株式オルカンのみに500万円投資して2年9ヶ月運用した結果。
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●Minimalist Takeruのストーリー
2015年、難病で無職になり、貯金ゼロ・借金生活の人生どん底から、所有物の99%を捨てて人生をリセット。ミニマリスト生活を始める。2017年12月YouTube活動を開始。ミニマリストの暮らし方や思考、持ち物、ルーティン、片付け術、家計管理、資産形成、時間術、暮らしの中での気づきなど、多くの「実例」や「実践的方法」を発信しています。
●Minimalist Takeru (ミニマリスト タケル)
https://linktr.ee/Minimalist_Takeru
●動画編集者 岡田大樹
https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured
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●Minimalist Takeruの書籍
①月10万円でより豊かに暮らすミニマリスト生活
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③貯まらない生活はもうやめよう！モノを手放すだけで増える「お金…
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