【家計管理の考え方】「絶対に把握すべき3つのこと」を解説します【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第42回

4時間 ago pikakichi2015@gmail.com

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00:00 intro
00:16 質問：家計管理のアドバイスをください
00:39 結論：家計管理にも目的が必要不可欠
01:23 経理部員が家計管理で大切にすること
04:37 家計簿で把握すべきこと
05:00 └①必須生活費
07:21 └②ゆとり費
09:32 └③総資産額
10:48 家計管理まとめ
12:24 家計管理のネクストステップ
12:35 └①必須生活費を下げる
14:12 └②ゆとり費を上手に使う
15:34 └③資産額を増やす努力をする
17:26 まとめ：目的をハッキリさせてシンプルな家計簿を作ろう！

について解説しています。

※この動画は、【こびと株.com】との提携コンテンツとして配信しています。
【こびと株.com】
『家計管理の考え方：経理部員が「絶対に把握すべき３つのこと」を解説します』

【経理のプロが解説】家計管理で絶対に把握すべき３つのこと

【関連記事】
「管理会計とは？管理会計の基礎・意味・歴史と財務会計との違い、経営にあたえる影響」（富士通マーケティング）
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjm/services/application-services/enterprise-applications/glovia/glovia-iz/column/accounting/001/

【関連動画】
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