【図解で簡単】お金の貸し借り/立替/割り勘のマネーフォワードMEでの家計簿記録方法を「利用歴5年」が徹底解説

支払い時に立替や割り勘をした時、マネーフォワードMEの記録方法について解説します。

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■目次

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00:00 イントロ

01:10 チャンネル紹介

02:21 概要：「計算対象」とは

04:27 具体例

05:35 解決策・方法手順

09:15 まとめ

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■紹介した記事・URL

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■ 本動画のサイト記事バージョン

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■マネーフォワードMEの振替機能について徹底解説

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■Zaimのプレミアムを30日無料＆最安で利用する方法

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■ 当チャンネルについて

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20代社会人、独身、手取り約20万円前後で、毎年100万円の貯金に成功している僕が 実体験をベースに「キャッシュレス決済と家計簿アプリの、節約・貯金・お金の使い方」を配信しています。

節約を心がけると厳かに…