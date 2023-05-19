【図解で簡単】お金の貸し借り/立替/割り勘のマネーフォワードMEでの家計簿記録方法を「利用歴5年」が徹底解説

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

支払い時に立替や割り勘をした時、マネーフォワードMEの記録方法について解説します。

————————————————

▼マネーフォワードMEのアプリダウンロードはこちら
https://app.seedapp.jp/click/v1/ad/951?site=8528&article=13234

————————————————
■目次
————————————————
00:00　イントロ
01:10　チャンネル紹介　
02:21　概要：「計算対象」とは
04:27　具体例
05:35　解決策・方法手順
09:15　まとめ

★チャンネル登録はこちら
https://youtube.com/@money_leaf
————————————————
■公式LINEから、家計簿の無料相談を承っております。
————————————————
お気軽にご連絡・ご相談・お問い合わせください。

登録後「相談希望」とご連絡ください。
https://lin.ee/vTVmRvO

————————————————
■ココナラ家計簿アドバイス
————————————————
家計簿歴10年で、様々な家計簿を試行錯誤してきた僕が、人それぞれに合った家計管理方法を提案します。 初めての方にもご好評いただいているので、お気軽にご連絡ください！ 【期間限定】以下の公式LINEから、無料相談を行なっています。お気軽にご連絡ください。

▼サービスページ
https://coconala.com/services/2437654
https://coconala.com/services/226779

▼ココナラ新規会員登録で1000円もらえます
https://coconala.com/invite/RAMNTV?utm_source=sh_app
1000円の紹介コード付きURLになっています。
ここから会員登録を行うと1000円の紹介コードが付与されます。

————————————————
■紹介した記事・URL
————————————————
私の運営する家計簿メディアでも同様の内容を発信しています。

■ 本動画のサイト記事バージョン
https://www.money-leaf.net/mf-reimbursement/

■マネーフォワードMEの振替機能について徹底解説
動画バージョン：https://youtu.be/0lJzObZG6WU
記事バージョン：https://www.money-leaf.net/moneyforwardme-transfer/

■Zaimのプレミアムを30日無料＆最安で利用する方法
動画バージョン：https://www.youtube.com/watch?v=UymMsnZajcQ
記事バージョン：https://www.money-leaf.net/zaim-premium-good-deal/

————————————————
■ 当チャンネルについて
————————————————
20代社会人、独身、手取り約20万円前後で、毎年100万円の貯金に成功している僕が 実体験をベースに「キャッシュレス決済と家計簿アプリの、節約・貯金・お金の使い方」を配信しています。

節約を心がけると厳かに…

 27 total views,  27 views today

Related posts:

スノードーム
才木
浜辺美波、ベロベロ

関連記事:

  1. 好きなことでお金を稼ぐ方法！趣味や特技を活かした副業の始め方
  2. 副業と投資で未来を変える方法！40代でもマダ間に合う！最強の資産形成術は！？
  3. パチンコ脱却！【副業不労所得 】マネーマシンの作り方 7選
  4. 【資産公開_2023年4月】少ないお金でのんびり暮らしているチラマネTVの投資実績 #shorts
Tags: , , , ,

More Stories

第26回 【コレを磨け！】資産価値の高い「不動産」を買うために今すべきこと【マイホーム含む】【不動産投資編】

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

その1【高配当株すべき？】誰もが悩む問題｜配当金が必要かどうかで判断 #shorts

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

【iDeCoかNISAか？】そもそも何が違うのか？｜2つの節税制度の特徴を知って考える

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

第26回 【コレを磨け！】資産価値の高い「不動産」を買うために今すべきこと【マイホーム含む】【不動産投資編】

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

その1【高配当株すべき？】誰もが悩む問題｜配当金が必要かどうかで判断 #shorts

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

【iDeCoかNISAか？】そもそも何が違うのか？｜2つの節税制度の特徴を知って考える

25分 ago pikakichi2015@gmail.com

年金保険料（国民年金・厚生年金）はいつまで払う？60歳以降働くとどうなる？

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

【図解で簡単】お金の貸し借り/立替/割り勘のマネーフォワードMEでの家計簿記録方法を「利用歴5年」が徹底解説

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com