【図解で簡単】お金の貸し借り/立替/割り勘のマネーフォワードMEでの家計簿記録方法を「利用歴5年」が徹底解説
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■目次
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00:00 イントロ
01:10 チャンネル紹介
02:21 概要：「計算対象」とは
04:27 具体例
05:35 解決策・方法手順
09:15 まとめ
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20代社会人、独身、手取り約20万円前後で、毎年100万円の貯金に成功している僕が 実体験をベースに「キャッシュレス決済と家計簿アプリの、節約・貯金・お金の使い方」を配信しています。
節約を心がけると厳かに…
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