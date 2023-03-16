【前編】【新NISA】よくあるQ&A１０選！より効率的に資産を増やすヒントを知ろう！
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こんにちは！てかてんです。
３人家族、本業１馬力、持ち家あり、車２台…
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「セミリタイヤ（ダウンシフト）」を目指すチャンネルです！
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こんにちは！てかてんです。
３人家族、本業１馬力、持ち家あり、車２台…
というFIREやセミリタイヤに不向きな状況でも、
「セミリタイヤ（ダウンシフト）」を目指すチャンネルです！
○ ３０代前半/一部上場企業の会社員
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