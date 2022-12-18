【再現性高い】金持ち公務員の勝ちパターン3選【資産形成/国家公務員/地方公務員/警察官/消防士】
国家公務員を基準に話していますが、地方公務員の給与待遇は国家公務員参考にされています。
よって、地方公務員の方にも参考になるように作成されています
オワコンといわれる公務員ですが、そんなことはない素晴らしい仕事だと思っています！
※あくまで僕の一意見なので参考に程度にお願いします。最終判断は自己決定でお願いします。
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【🔻関連動画】
【知らないとマズイ！】公務員が資産形成で不利な理由5選【貯金/節約】
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【🔻タイムテーブル】
00:00 公務員はお金持ちになれるのか？
02:57 前提条件
公務員がお金持ちになれる理由
03:05 ①平均より高い収入と福利厚生
06:11 雇用が守られている仕組み
09:00 ②資産形成と相性がいい
12:42 ③共働き公務員
16:39 結局、資産形成で有利？
17:34 僕の言いたいこと
【引用・参考資料元様】
氷河期世代１万人超応募 国家公務員の中途採用
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/201013/bsh2010131700004-n1.htm
国家公務員退職手当の支給状況【令和元年】
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c5.html
2019年 国民生活基礎調査の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html
令和元年国民生活基礎調査
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450061&tstat=000001141126&cycle=7&tclass1=000001141144&tclass2val=0
令和２年国家公務員給与等実態調査の結果
https://www.jinji.go.jp/kankoku/kokkou/02kokkou.html
令和元年分 民間給与実態統計調査
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2019.htm
【🔻倹者の流儀ブログ】
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