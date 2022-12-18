【再現性高い】金持ち公務員の勝ちパターン3選【資産形成/国家公務員/地方公務員/警察官/消防士】

本日は公務員がお金持ちになれる理由について話します！国家公務員を基準に話していますが、地方公務員の給与待遇は国家公務員参考にされています。よって、地方公務員の方にも参考になるように作成されていますオワコンといわれる公務員ですが、そんなことはない素晴らしい仕事だと思っています！※あくまで僕の一意見なので参考に程度にお願いします。最終判断は自己決定でお願いします。

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【🔻関連動画】

【知らないとマズイ！】公務員が資産形成で不利な理由5選【貯金/節約】



【お金】公務員が資産形成で有利な理由5選【貯金節約】



【🔻タイムテーブル】

00:00 公務員はお金持ちになれるのか？

02:57 前提条件

公務員がお金持ちになれる理由

03:05 ①平均より高い収入と福利厚生

06:11 雇用が守られている仕組み

09:00 ②資産形成と相性がいい

12:42 ③共働き公務員

16:39 結局、資産形成で有利？

17:34 僕の言いたいこと

【引用・参考資料元様】

氷河期世代１万人超応募 国家公務員の中途採用

https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/201013/bsh2010131700004-n1.htm

国家公務員退職手当の支給状況【令和元年】

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c5.html

2019年 国民生活基礎調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html

令和元年国民生活基礎調査

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450061&tstat=000001141126&cycle=7&tclass1=000001141144&tclass2val=0

令和２年国家公務員給与等実態調査の結果

https://www.jinji.go.jp/kankoku/kokkou/02kokkou.html

令和元年分 民間給与実態統計調査

https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan/gaiyou/2019.htm

【🔻倹者の流儀ブログ】

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