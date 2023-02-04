【入金力200万円超】子育て家族がお金を増やすためのロードマップ｜節約と投資と副業と共働き

3人子育てしている家族のお金事情を作ってみました。これから結婚を考えている方、お子さんを考えている方の参考になれば嬉しいです。小学校に入学するまでが厳しかった…

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】

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◆料金

・月額300円（初月無料）

・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと

・ほったらかし投資家を卒業できる

・ポートフォリオを自分で作れるようになる

・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者

・ほったらかし投資に不安

・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）

・積立投資およびスポット投資の売買内容

・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）

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◆メンバーシップの説明記事（無料）

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00:00 オープニング

00:58 視聴者の悩み

02:28 note始めました

03:44 お金を増やす手順

05:40 まず節約

07:11 次に投資

09:58 最後に副業

11:53 入金力250万円までの歴史

18:24 エンディング

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