【入金力200万円超】子育て家族がお金を増やすためのロードマップ｜節約と投資と副業と共働き

36分 ago pikakichi2015@gmail.com

3人子育てしている家族のお金事情を作ってみました。
これから結婚を考えている方、お子さんを考えている方の参考になれば嬉しいです。
小学校に入学するまでが厳しかった…

【noteメンバーシップ：投資家のウラ側】
https://note.com/akira_nonbiri/
◆料金
・月額300円（初月無料）
・いつでも退会可能です。

◆参加者にとって良いこと
・ほったらかし投資家を卒業できる
・ポートフォリオを自分で作れるようになる
・株式、国債、暗号資産、コモディティ（金など）に分散投資ができる

◆対象：投資未経験、投資初心者
・ほったらかし投資に不安
・分散投資に興味がある

◆記事の内容（月4本以上）
・積立投資およびスポット投資の売買内容
・ミニコラム

◆VOOの検討（見本記事：無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nce86d0ac4d49

◆メンバーシップの説明記事（無料）
https://note.com/akira_nonbiri/n/nec0a2a4516f5

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00:00　オープニング
00:58　視聴者の悩み
02:28　note始めました
03:44　お金を増やす手順
05:40　まず節約
07:11　次に投資
09:58　最後に副業
11:53　入金力250万円までの歴史
18:24　エンディング

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