【世界的ベストセラー】LIFE SHIFT(ライフシフト)｜人生100年時代のサラリーマン生存戦略

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タイトル：ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ（ライフ・シフト）―１００年時代の人生戦略

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著者： リンダ グラットン、アンドリュー スコット

翻訳：池村 千秋

出版社：東洋経済新報社

#ライフシフト #人生100年時代 #サラタメ

まんがでわかる LIFE SHIFT

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タイトル：ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ（ライフ・シフト）―１００年時代の人生戦略

今回は、私の人生を変えた「ライフシフト」という世界的ベストセラーについて解説しました。

お話しした内容をまとめると、人生100年時代っていうのは、言葉の通り、多くの人が100歳まで生きちゃう、長生き時代っていうことです。

これがけっこう劇的な変化なので、我々も劇的に人生プランを変えていかないといけないと。

・特に大事なポイント

①人生のステージが流動的になる

「教育→仕事→引退」という固定化された流れではなくなる

②無形資産の価値が高まる

健康・人間関係・仕事のスキル、形のない資産がめっちゃ大事になってくる

じゃあ我々サラリーマンはどうすればいいのか、というと、

私は、「ワークライフバランスを死守するべきだ」と結論づけました。

▼動画もくじ

00:00 オープニング＋概要

01:07 人生100年時代の超大事なポイント

02:40 ①人生のステージが流動的になる

07:26 ②無形資産も大事にすべき！

09:45 サラタメ的結論！

15:00 まとめ＋エンディング

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