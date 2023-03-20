【世界的ベストセラー】LIFE SHIFT(ライフシフト)｜人生100年時代のサラリーマン生存戦略

48分 ago pikakichi2015@gmail.com

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タイトル：ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ（ライフ・シフト）―１００年時代の人生戦略
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著者： リンダ グラットン、アンドリュー スコット
翻訳：池村 千秋
出版社：東洋経済新報社
#ライフシフト #人生100年時代 #サラタメ

まんがでわかる LIFE SHIFT
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タイトル：ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ（ライフ・シフト）―１００年時代の人生戦略

今回は、私の人生を変えた「ライフシフト」という世界的ベストセラーについて解説しました。

お話しした内容をまとめると、人生100年時代っていうのは、言葉の通り、多くの人が100歳まで生きちゃう、長生き時代っていうことです。
これがけっこう劇的な変化なので、我々も劇的に人生プランを変えていかないといけないと。

・特に大事なポイント
①人生のステージが流動的になる
「教育→仕事→引退」という固定化された流れではなくなる
②無形資産の価値が高まる
健康・人間関係・仕事のスキル、形のない資産がめっちゃ大事になってくる

じゃあ我々サラリーマンはどうすればいいのか、というと、
私は、「ワークライフバランスを死守するべきだ」と結論づけました。

▼動画もくじ
00:00 オープニング＋概要
01:07 人生100年時代の超大事なポイント
02:40 ①人生のステージが流動的になる
07:26 ②無形資産も大事にすべき！
09:45 サラタメ的結論！
15:00 まとめ＋エンディング

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