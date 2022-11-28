【ミニマリスト】お金を増やすためにやめたこと。これで、7000万円貯まりました。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金

元浪費家で貯蓄がほぼゼロだった私は、結婚を機に節約・貯蓄を決意。8年間コツコツ夫婦で貯蓄をした結果、資産が7000万円に到達しました。四人家族、会社員、共働きの私が30代で7000万円蓄財できた秘訣をご紹介します。

【まなさんとの人気コラボ動画】

私が30代会社員で貯蓄7000万円できた理由。稼ぐ、小さく暮らす、余剰資金を投資に回す。四人家族/共働き/生活費/節約/貯金/蓄財/投資

▶︎ https://youtu.be/G0C2o0gMFxY

人生変わる！貯蓄7000万円に到達した私の節約習慣。始めたこと/やめたこと/買わないモノ/四人家族/会社員/共働き/節約/貯金/投資/ルーティン

▶︎ https://youtu.be/mrzUJLyHzsE

お金を増やすためにやめたこと。これで、7000万円貯まりました。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金 |

▶︎ https://youtu.be/SHEZPP-cG8U

人生変わる！死ぬ気で7000万円貯めた、貯金が増える生活習慣20選。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金 | 投資 | ルーティン |

▶︎ https://youtu.be/7exzTxnHLdY

【まなさんのSNS】

Instagram▶︎ https://instagram.com/manamanamoney?utm_medium=copy_link

◆ Minimalist TakeruのSNSフォローはコチラ！

https://linktr.ee/Minimalist_Takeru

◆動画編集者 岡田大樹

https://www.youtube.com/channel/UC0tJ_hQXQ4a8QfsZ3hyipEA/featured

動画依頼はこちらから

https://vanlifejapanrd.theblog.me/pages/5505324/menu

////////////////////

◆ 【密着取材させて頂ける方を募集】

【取材対象の方】

・ミニマリスト/シンプリスト

・家計管理・資産形成をしている

・お部屋・暮らしを紹介したい

・経営者

・整理収納・片付けが得意

・片付けアドバイスして欲しい

・家計相談したい

のいずれ。

申込の方はツイッターDMへ。

https://mobile.twitter.com/takeru4807

▶︎お申込みの記入項目は下記参照

①【希望内容】

密着取材の内容のご希望・ご要望を教えてください。

②【顔出しついて】

顔出し可

マスク着用での出演可

顔出し不可

③【ご住所】○○県/最寄り駅○○駅から徒歩○○分

④【ご都合】取材可能な曜日

⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします

⑥【応募理由】具体的にお願いします。

⑦【視聴者に何を伝えたいか】簡潔にお願いします。

【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、…