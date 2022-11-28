【ミニマリスト】お金を増やすためにやめたこと。これで、7000万円貯まりました。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金 |
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私が30代会社員で貯蓄7000万円できた理由。稼ぐ、小さく暮らす、余剰資金を投資に回す。四人家族/共働き/生活費/節約/貯金/蓄財/投資
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人生変わる！貯蓄7000万円に到達した私の節約習慣。始めたこと/やめたこと/買わないモノ/四人家族/会社員/共働き/節約/貯金/投資/ルーティン
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お金を増やすためにやめたこと。これで、7000万円貯まりました。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金 |
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人生変わる！死ぬ気で7000万円貯めた、貯金が増える生活習慣20選。30代会社員 | 共働き | 四人家族 | 節約 | 貯金 | 投資 | ルーティン |
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①【希望内容】
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②【顔出しついて】
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③【ご住所】○○県/最寄り駅○○駅から徒歩○○分
④【ご都合】取材可能な曜日
⑤【お写真】お部屋のお写真を《複数枚》お願いします
⑥【応募理由】具体的にお願いします。
⑦【視聴者に何を伝えたいか】簡潔にお願いします。
【最後に】ご回答の内容により、取材の優先順位が変わります。取材させていただく場合のみ、折り返しの返信となります。取材は、…