【サイドFIREを達成】20代・元会社員の貯金額・資産公開！買ってよかった物！ふるさと納税返礼品

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0:00 米国株・S&P500が暴落‼投資YouTuberの資産額

1:00 本動画の目次

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2:42 20代元会社員の貯金額・資産額・ポートフォリオ

4:21 FIRE後に高配当ETFを購入する理由！メリット・デメリット

7:14 S&P500・米国株が暴落している理由は？日本株・仮想通貨の影響

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～【投資家ぽんちよ】について～

私「ぽんちよ」は現在28歳の経済的自由・セミリタイア（アーリーリタイア）

を目指し投資・資産運用を行う20代投資家です。投資対象としては

～日本株、米国株、投資信託、積立NISA、iDeCo～

となって…