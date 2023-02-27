【これが結論】日本版セミリタイアの教科書を徹底解説【米国株で始めるセミリタイア投資術】【書籍紹介】【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第198回
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00:00 intro
00:15 今日の話題：書籍『米国株で始めるセミリタイア投資術』の紹介
01:39 著者経歴・セミリタイアまでの道のり
05:35 セミリタイアのエッセンス5選
06:01 └①セミリタイアできる人は、常識を疑う人
07:23 └②独身者はセミリタイア有利・既婚者も共働きなら有利
08:53 └③セミリタイアをするには投資が必須
10:04 └④セミリタイア期間短縮のカギは2つ
11:49 └⑤自分で売り上げを立てる
13:32 資産額別運用プラン
13:58 └フェーズ1：金融資産100万円～500万円
15:11 └フェーズ2：金融資産500万円～3,000万円
16:21 └フェーズ3：金融資産3,000万円～5,000万円
17:15 └フェーズ4：金融資産5,000万円～1億円
20:53 まとめ：セミリタイアの成功例から、資産額別の運用方法を学ぼう
について解説しています。
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【関連資料】
（たぱぞうの米国株投資）
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（日経マネー）
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（ダイヤモンドZAi）
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