【これが結論】日本版セミリタイアの教科書を徹底解説【米国株で始めるセミリタイア投資術】【書籍紹介】【お金の勉強 初級編】：（アニメ動画）第198回

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00:00 intro

00:15 今日の話題：書籍『米国株で始めるセミリタイア投資術』の紹介

01:39 著者経歴・セミリタイアまでの道のり

05:35 セミリタイアのエッセンス5選

06:01 └①セミリタイアできる人は、常識を疑う人

07:23 └②独身者はセミリタイア有利・既婚者も共働きなら有利

08:53 └③セミリタイアをするには投資が必須

10:04 └④セミリタイア期間短縮のカギは2つ

11:49 └⑤自分で売り上げを立てる

13:32 資産額別運用プラン

13:58 └フェーズ1：金融資産100万円～500万円

15:11 └フェーズ2：金融資産500万円～3,000万円

16:21 └フェーズ3：金融資産3,000万円～5,000万円

17:15 └フェーズ4：金融資産5,000万円～1億円

20:53 まとめ：セミリタイアの成功例から、資産額別の運用方法を学ぼう

について解説しています。

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（ダイヤモンドZAi）

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