【あと半年〜1年】マジで人生変わる！2022年の副業と投資の考え方！円を稼げ！

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▼プロフィール▼
28歳（2017年）まで月収10万円のフリーター
20代前半はネカフェ生活や超貧乏生活を経験しました。

28歳からブログを始め、投資にも挑戦、
コンビニバイトで貯金も全くなしでしたが、2021年に資産1000万円突破しました。

会社生活でしんどい人や貧乏から人生を変えたい人に向けて、動画をお届けします。お金の知識さえあれば、どんな形でも生活はできます。

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