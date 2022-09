『SHERLOCK/シャーロック』のベネディクト・カンバーバッチが出演した人間ドラマ。1948年。ジャマイカで貧しい暮らしをしていたホーテンスは、豊かで幸福な生活と初恋の相手・マイケルとの再会を夢見て、戦火の傷跡が残るロンドンにやって来る。

©2014 BBC Worldwide Ltd. BBC and the BBC logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under license BBC logo ©BBC 1996. All Rights Reserved.