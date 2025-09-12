Web攻撃：「バックドアファイル探索」「管理画面探索」「環境偵察」➡ WAF（Web Application Firewall）強化
WordPressにおすすめのWAFプラグイン比較表。Wordfence、All In One WP Security、iThemes Security、Cloudflare、Sucuriを徹底比較し、特徴・機能・利点・注意点をまとめました。サイト防御を強化したい方必見のガイドです。
|プラグイン名
|主な特徴
|WAF機能
|利点
|注意点
|Wordfence Security
|世界的に利用者多数。アプリケーションレベルのWAFを搭載。無料版でも強力。
|SQLインジェクション・XSS対策、リアルタイムルール更新（有料版）
|無料で高機能。有料版で最新攻撃に即対応。
|有料版を利用しないと最新ルールが遅延する。
|All In One WP Security & Firewall
|無料で幅広くカバー。初心者向けで日本語対応。細かいルール設定が可能。
|基本的なWAF機能＋.htaccessによる防御設定
|初心者でも導入しやすく、シンプルなUI。
|高度な攻撃には対応が不十分な場合あり。
|iThemes Security
|総合型のセキュリティ強化。2FAやファイル変更監視も搭載。
|不正リクエスト検知・遮断、環境依存攻撃対策
|ワンクリックで推奨設定可能。総合セキュリティ。
|詳細なWAF設定はPro版が必要。
|Cloudflare (クラウド型WAF)
|クラウド型でサーバーに届く前に攻撃を遮断。CDN機能も併用可能。
|シグネチャ更新が自動、ゼロデイ攻撃にも対応
|攻撃をサーバーに届く前に遮断可能。大規模サイト向け。
|一部機能は有料。設定にはDNS切替が必要。
|Sucuri Security (クラウド型WAF)
|クラウド型WAF。マルウェア検知・除去もセット。グローバルに利用される。
|高度なWAFルール＋DDoS対策＋マルウェア除去
|包括的防御（WAF＋マルウェア監視＋DDoS対策）
|有料プラン前提。導入コストが高め。
