白魔術の学び｜スピリチュアルな自己発見と癒しを導く魔法入門書 － ピカキチ叢書 売れ筋ランキングTOP 5/10位 作品
白魔術とは何か？その本質から安全な実践方法、心を癒す呪文や禁止事項までをわかりやすく解説したガイドブック『白魔術の学び』の魅力を紹介します。
Contents
今日は9月25日．5に因んで、ピカキチ叢書 売れ筋ランキングTOP10作品のうちの5位を紹介します。
🏅第5位
📘 白魔術の学び：スピリチュアルな成長と自己発見を求める方へ
🛒 あなたの人生に“やさしい魔法”を。
ヒーリング、願望実現、自己浄化…スピリチュアルな力をやさしく育てる入門書。白魔術の世界が、あなたの心と未来に静かに光をもたらします。
🕊️ 白魔術を通して、本当の自分に出会う旅へ
「白魔術」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか？
それは怪しいものでも、現実離れした呪文でもありません。本書が伝える白魔術は、自然と調和し、心を整え、愛と癒しをもたらすスピリチュアルな実践なのです。
📚 書籍情報
-
タイトル：白魔術の学び
-
サブタイトル：スピリチュアルな成長と自己発見を求める方へ
-
著者：KENKOU PIKAKICHI（ケンコウ ピカキチ）
-
ジャンル：スピリチュアル・自己啓発・魔術入門
🌿 どんな人におすすめ？
この本は、以下のような方におすすめです：
-
自分自身を癒したいと願う人
-
スピリチュアルな学びに興味がある人
-
瞑想・クリスタル・自然とのつながりを深めたい人
-
魔術と聞くとちょっと怖いけど、「白魔術ならやってみたい」と思う人
-
魔術や儀式に偏見を持たず、心のあり方やエネルギーの循環を重視する人
🔮 本書で学べること
1. 白魔術の基本と誤解を解く
-
白魔術は「愛」と「調和」を基本理念とする魔術です。
-
黒魔術との違いや、よくある誤解を明快に解説。
2. すぐに使える白魔術の呪文
-
日常の悩みや願いに使えるシンプルな呪文を多数掲載。
-
例：「心を静める瞑想の言葉」「良い人間関係を引き寄せるための言葉」
3. 禁止事項・注意事項も丁寧に
-
他者の自由意思を操作しようとする呪文は禁止
-
感情的になったときの魔術使用はNG
-
安全で倫理的に使うためのガイドラインがしっかり整備。
4. 自然とのつながりを取り戻す
-
森や月、クリスタルなどを通して自然のエネルギーと共鳴する方法。
-
瞑想、呼吸法、祝福の言葉など、感覚的な導入も豊富。
🌌 読後に得られる変化
-
自己肯定感が高まる
-
心が穏やかになる
-
願いに向かって正直に生きられるようになる
-
自然や周囲のエネルギーに敏感になり、人との関係も良くなる
🖼️ 表紙について
静かな森の中で瞑想する女性。クリスタルに囲まれ、穏やかな光が差し込む風景が描かれています。
この表紙は、本書が目指す「平和・癒し・内なる調和」をそのまま視覚化しています。
✅ 今すぐ読んで、あなたのスピリチュアルな旅を始めよう
「白魔術」という言葉に少しでも惹かれたなら、それはあなたの魂が成長の準備を始めたサインかもしれません。
本書は、誰にでもわかりやすく、安全に、光と癒しの魔術を学ぶことができる一冊です。
🛒 購入リンク
