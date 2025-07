web攻撃：ThinkPHPサイトが狙われている！SQLインジェクション攻撃の痕跡と防衛策

**2025年7月29日、ThinkPHPベースのWebアプリケーションに対して、深刻なSQLインジェクション攻撃の兆候が検出されました。**この記事では、実際に観測されたアクセスパターンの詳細をもとに、攻撃の目的・仕組み・対策についてわかりやすく解説します。

以下は、7月29日に検出された不審なアクセスリクエストの一部です:

rust

コピーする