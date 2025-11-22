【衝撃のブラックフライデー】スカイマーク国内ツアー全路線が大特価！年末年始・春休みを贅沢に過ごす賢い予約ガイド

エアトリから、スカイマークBLACK FRIDAYセールの国内ツアー情報が解禁！沖縄、宮古島、北海道を含む全路線が、2026年3月搭乗分まで大特価で販売中です。さらに、12月3日までの予約で空港お買物券1,000円分をプレゼント！年末年始や春休み旅行も、憧れのプライベートリゾートや絶景温泉ホテルで過ごせる絶好のチャンスです。賢い旅の計画と、注目のホテルラインナップを徹底解説します。

1. 🚨緊急速報！スカイマークBLACK FRIDAYセール開始と予約すべき理由

皆さま、年に一度の超絶おトクなチャンスが到来しました！エアトリから、スカイマーク国内ツアーを対象としたBLACK FRIDAYセールが開始されました。このセールは、ただ安いだけではありません。沖縄、宮古島、北海道行きを含む、スカイマークの全路線が対象となり、2026年3月搭乗分までの旅行が衝撃の特別価格で手配可能です。

このセールを「今すぐ」予約すべき3つの理由

長期日程が対象：セール価格が適用される対象搭乗期間は2026年3月28日（土）までと、非常に長期間にわたります。これはつまり、予約が困難な年末年始、そして春休みの旅行まで、この大特価の恩恵を受けられるということです！ 空港お買物券プレゼント：2026年3月3日（水）までのお申し込み限定で、なんと1名につき1,000円分の空港お買物券がプレゼントされます（※添い寝のお子様、幼児は対象外）。浮いた旅費に加えて、空港でのちょっとしたお土産代や休憩代がタダになるという、ダブルでお得な特典です。 ホテルも特別価格：ツアーに含まれるホテルも、このセールに合わせて特別価格や豪華特典付きプランが満載。単なる移動手段の確保ではなく、「憧れのリゾートでの贅沢な滞在」までがセットでお得になる、最高のパッケージオファーです。

「大特価セールは12月11日（木）まで！人気のホテルの争奪戦に乗り遅れるな！」

2. 🌞南国リゾートを満喫！沖縄・宮古島の注目ホテルと活用術

冬でも温暖で、一足先に春の陽気を楽しめる沖縄・宮古島は、年末年始や春休みのリフレッシュに最適なデスティネーションです。スカイマークのセール価格とエアトリ厳選のホテルで、極上のリゾート体験を手に入れましょう。

【沖縄本島／那覇】オクマプライベートビーチ & リゾート

プラン特典 ：2026年3月泊まで 全プラン特別価格 ！

魅力と具体的な体験：沖縄本島北部、やんばるの豊かな自然に抱かれた憧れのプライベートリゾートです。約1kmにわたる天然の白砂ビーチは、都会の喧騒を忘れさせてくれる究極の癒やし空間。施設内には、豊富なレストラン、多彩なマリンアクティビティ、そして絶景を望む展望浴場まで完備されており、ホテルから一歩も出ずにリゾートステイを満喫できます。特に、寒い時期でも楽しめる温水プールや展望浴場は、ファミリー旅行に大人気です。

【沖縄本島／北中城村】EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

プラン特典 ：2026年3月泊まで お得なセールプラン販売中 ！

魅力と具体的な体験：「発酵」をテーマにした、日本では珍しいウェルネスリゾートです。健康志向の方や、内側から美しくなりたい方に特におすすめ。このリゾートのハイライトは、温浴施設「暮らしの発酵SPA」が滞在中何度でも無料で利用可能な点。セールで浮いた費用で、体と心を整える**「ウェルネス旅」**を叶えましょう。

【沖縄離島／宮古島】宮古島東急ホテル＆リゾーツ

プラン特典 ：2026年2月泊まで スペシャル価格 ！

魅力と具体的な体験：**「東洋一美しい」**と称される与那覇前浜ビーチを目の前に望む、贅沢なロケーションが自慢のリゾートです。全室バルコニー付きの広々とした客室は、ファミリーやグループ旅行にも最適で、夕日を眺めながらのバルコニーでのひとときは、忘れられない思い出になります。

【沖縄離島／宮古島】ホテルライジングサン宮古島

プラン特典 ：2026年3月泊まで お得なセールプラン販売中 ！

魅力と具体的な体験：宮古島の中心地に位置し、島内観光の拠点として非常に便利です。特に注目なのが、島の食材を贅沢に使用した和洋流の朝食ビュッフェです。お得な朝食付きプランを選べば、宮古島の「食の魅力」を朝から存分に堪能できます。

3. 🏂冬の絶景と温泉を堪能！北海道の注目ホテルと活用術

雪景色とウィンタースポーツ、そして名湯が待つ北海道も、このセールで大幅に旅行費用を節約できます。

【北海道／ニセコ】ヒルトンニセコビレッジ

プラン特典 ：2026年3月泊まで 特別プライス ！リフト券や食事追加も可能。

魅力と具体的な体験：羊蹄山を望む絶景と、ゲレンデ直結という最高のロケーションを誇るラグジュアリーホテルです。ウィンタースポーツの拠点としてだけでなく、厳選かけ流しの温泉で雪景色を眺めながらゆったり癒やされることができます。セールで浮いた費用を、リフト券や豪華な食事に追加することで、ワンランク上のスノーリゾート体験が実現します。

【北海道／小樽】Tabist 海宝樓 小樽

プラン特典 ：2026年3月泊まで スペシャル価格で販売中 ！

魅力と具体的な体験：大正ロマンの雰囲気あふれるレトロモダンな内装が魅力のホテルです。小樽運河やレトロな街並み観光の拠点にぴったり。朝食付きプランでは、北海道の新鮮な食材を贅沢に使ったフレンチベースのビュッフェをご提供。小樽の歴史と美食を堪能する、情緒あふれる旅を求める方におすすめです。

4. 🏙 大都市＆歴史都市を巡る！本州・九州の注目ホテル

沖縄や北海道だけでなく、ビジネスや都市観光にも便利な本州・九州のホテルもセール対象です。

【東京／日本橋】エスペリアイン日本橋箱崎

プラン特典 ：2026年3月泊まで 2連泊以上で朝食1回無料サービス ！

魅力と具体的な体験：東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」から徒歩5分と、都内へのアクセスが抜群。2泊以上するビジネス利用や、都内観光の拠点として最適です。洋食を中心とした朝食ビュッフェは、季節によって変わるスープが好評で、お得に快適な朝食を楽しめます。

【大阪／なんば】ホテルヒラリーズ(大阪日本橋)

プラン特典 ：早割プランや20時以降チェックインの ミッドナイトプランならさらにお得 ！

魅力と具体的な体験：なんば駅・日本橋駅から徒歩8分と、大阪の主要繁華街へのアクセスが良好です。約8,000冊以上の漫画コーナーやレトロゲーム機の貸し出しなど、ユニークで嬉しいサービスが満載。友人との旅行や、インドア派の旅行者にもぴったりの、「泊まるだけじゃない」楽しさが詰まったホテルです。

【福岡／博多】エスペリアホテル博多

プラン特典 ：JR博多駅より徒歩4分の 好立地プラン ！

魅力と具体的な体験：JR博多駅から徒歩4分という、最高のロケーションが魅力です。バス・トイレ・洗面台が嬉しい独立型で、快適な滞在が約束されます。ご当地グルメを堪能できる朝食ビュッフェも追加可能で、ビジネスや博多グルメ旅の拠点として最適です。

【長崎／長崎市内】ホテルモントレ長崎

プラン特典 ：路面電車「大浦海岸通り」から徒歩1分！

魅力と具体的な体験：大浦天主堂やグラバー園も徒歩圏内で、長崎観光に最高の立地です。館内はポルトガルをテーマにした異国情緒あふれるデザインで、まるで海外にいるかのような気分を味わえます。歴史と異文化を感じる旅を求める方におすすめです。

【鹿児島／奄美】ホテルカレッタ

プラン特典 ：2026年3月泊までお得な限定プラン販売中！ 通常1,650円の朝食ブッフェが毎泊無料 ！

魅力と具体的な体験：日替わりの焼き立てパンや奄美の郷土料理が楽しめる朝食ブッフェが大好評。美しい奄美大島の自然と、お得な無料朝食特典で、南国の島旅を心ゆくまで楽しめます。

5. 賢い予約術！メルマガ会員特典と注意点

このBLACK FRIDAYセールを最大限に活用するために、賢い予約術と、重要な注意点を確認しましょう。

メルマガ会員様限定特典

エアトリポイント2％還元：メルマガ会員様は、今回の国内ツアー予約でエアトリポイントが2％還元されます。浮いたポイントは次回の旅行に利用できるため、旅を繰り返すほどお得になるシステムです。

重要なお知らせ

残数と変動 ：セール商品のため、 空席・空室状況は常に変動 しており、残数には限りがあります。特に年末年始や春休みといった人気の日程は、 すぐに埋まってしまう可能性 があります。

「迷ったら即予約！」：この価格と特典の組み合わせは期間限定です。良いプランを見つけたら、迷わずご予約いただくことを強くおすすめします。

「お得な旅は早い者勝ち！今すぐご予約を👇」

6. まとめ：スカイマークセールで、最高のホリデーシーズンを！

エアトリが提供するスカイマークBLACK FRIDAYセールは、2026年3月までの長期にわたる旅を、信じられないほどの特別価格で実現する究極のチャンスです。

全路線対象の大特価！ （～2026/3/28まで）

空港お買物券1,000円分プレゼント！ （～12/3まで）

憧れのプライベートリゾートや絶景温泉ホテルが特別価格！

この機会に、沖縄の白いビーチ、北海道の銀世界、歴史ある長崎の異国情緒など、あなたが行きたかった場所への旅を、最高のコストパフォーマンスで計画してください。

「さあ、エアトリのサイトをチェックして、あなたのホリデーシーズンを最高に輝かせましょう！」

