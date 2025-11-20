「あなたに届いたメール一覧の詐欺判定」From: “信用金庫”

「信用金庫ポイント加算のお知らせ」というメールは、実在しないポイント制度や不正ドメイン、日付の矛盾が確認できる典型的な詐欺メールです。リンクを開かず、必ず削除・迷惑メール報告を推奨します。

Contents





















—– Original Message —–

From: “信用金庫” <hankyu-tabimag@hei.hankyu.co.jp>

To: “hikaru” <ricardo_oz2000@yahoo.co.jp>

Date: 2025/11/20 木 03:57

Subject: 【信用金庫】ポイント加算のお知らせ

【重要】ポイント加算のご案内 お客様

いつも全国信用金庫協会をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ポイント加算のお知らせ

2025年10月分のポイントが加算されました。下記内容をご確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします。

■ 加算内容

・対象期間：2025年10月20日〜2025年11月20日

・加算ポイント数：4980ポイント（4980円相当）

・加算日：2025年11月22日

・加算対象取引：給与の受け取り、公共料金の引き落とし、キャッシュレス決済

■ ポイント受取期限

加算されたポイントの受取期限は **2025年11月21日** です。期限内に必ずご確認をお願いいたします。

■ ポイント利用方法

加算されたポイントは、1ポイント＝1円相当で、PayPayポイント、dポイント、楽天ポイント等に交換可能です。

ポイント交換は「ポイントモール」から行えます。

【お問い合わせ先】

全国信用金庫協会 カスタマーサポート

電話番号：0120-579-835（平日 9:00〜16:00）

メールアドレス：support@shin-yokin.co.jp

住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 7F

© 全国信用金庫協会 All Rights Reserved.

※本メールアドレスは送信専用のため、返信はできません。

ネット詐欺対策: 安心な未来は、今日の対策から始まる！ (防犯ブックス) Kindle版PIKAKICHI KENKOU (著) 形式: Kindle版

🔍【総合判定】

➡ ほぼ確実にフィッシング詐欺メールです。

理由は複数あり、金融機関を装う詐欺メールの典型的特徴が揃っています。

以下で詳細に解説します。

🟥 ① 送信元アドレスが「信用金庫」と完全に無関係

hankyu-tabimag @hei .hankyu.co.jp



阪急交通社系のサブドメインに見える

信用金庫・信金協会とは全く関係なし

正規の信用金庫が外部企業ドメインを使うことは絶対にない

この時点で詐欺の可能性は極めて高い。

🟥 ② 金融機関名が不自然で特定されていない

文面では「信用金庫」「全国信用金庫協会」と書いていますが、

どの信用金庫のサービスかが不明

信金協会はあくまで“協会”であり、 ポイント制度など存在しない

「全国信用金庫協会ポイント」という制度は実在しません

実在しないサービス名＝詐欺メールの特徴です。

🟥 ③ ポイント期限・ログイン誘導が不自然

詐欺メールの典型的な流れ：

ポイントが付与された

期限が短い

急がせる

すぐにログインさせる

偽ログインページでID・パスワードを盗む

今回も完全に一致します。

🟥④ 信金協会がPayPay・d払いなどに交換できるポイント？

→ そんな制度は存在しません。

→ 全国信用金庫協会は金融庁管轄の協会であり、ポイント交換サービスなど行っていません。

🟥⑤記載されている住所・電話番号は“本物に見えるが偽装の可能性大”

詐欺メールでは、

「住所・電話番号・著作権表記」を本物そっくりに記載することは一般的です。

しかし、

送信ドメインが詐欺なので、どれだけ住所が本物に見えても意味はありません。

🟥⑥ 総合判断

詐欺メールを判断する決定ポイント：

項目 判定 送信元が公式か ❌ 完全に別ドメイン 実在サービスか ❌ そのようなポイント制度は存在しない 誘導リンクあり ❌（典型的フィッシング構造） 日付・内容の整合性 ❌ 破綻している 緊急性を煽っている ❌ 詐欺の特徴

➡ 詐欺メールの典型例。開封はOKだがリンクは絶対にクリック禁止。

🟦⑦ あなたが今すべきこと

リンクを絶対に開かない

メールを削除して問題なし

Yahooメールの「迷惑メール報告」を推奨

念のため、クレジットカードの利用通知をONにするのも有効

Search Results for: 詐欺