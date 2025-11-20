「あなたに届いたメール一覧の詐欺判定」From: “信用金庫”
「信用金庫ポイント加算のお知らせ」というメールは、実在しないポイント制度や不正ドメイン、日付の矛盾が確認できる典型的な詐欺メールです。リンクを開かず、必ず削除・迷惑メール報告を推奨します。
Contents
—– Original Message —–
From: “信用金庫” <hankyu-tabimag@hei.hankyu.co.jp>
To: “hikaru” <ricardo_oz2000@yahoo.co.jp>
Date: 2025/11/20 木 03:57
Subject: 【信用金庫】ポイント加算のお知らせ
【重要】ポイント加算のご案内 お客様
いつも全国信用金庫協会をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ポイント加算のお知らせ
2025年10月分のポイントが加算されました。下記内容をご確認のうえ、必要な手続きをお願いいたします。
■ 加算内容
・対象期間：2025年10月20日〜2025年11月20日
・加算ポイント数：4980ポイント（4980円相当）
・加算日：2025年11月22日
・加算対象取引：給与の受け取り、公共料金の引き落とし、キャッシュレス決済
■ ポイント受取期限
加算されたポイントの受取期限は **2025年11月21日** です。期限内に必ずご確認をお願いいたします。
■ ポイント利用方法
加算されたポイントは、1ポイント＝1円相当で、PayPayポイント、dポイント、楽天ポイント等に交換可能です。
ポイント交換は「ポイントモール」から行えます。
【お問い合わせ先】
全国信用金庫協会 カスタマーサポート
電話番号：0120-579-835（平日 9:00〜16:00）
メールアドレス：support@shin-yokin.co.jp
住所：東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス 7F
© 全国信用金庫協会 All Rights Reserved.
※本メールアドレスは送信専用のため、返信はできません。
ネット詐欺対策: 安心な未来は、今日の対策から始まる！ (防犯ブックス) Kindle版PIKAKICHI KENKOU (著) 形式: Kindle版
🔍【総合判定】
➡ ほぼ確実にフィッシング詐欺メールです。
理由は複数あり、金融機関を装う詐欺メールの典型的特徴が揃っています。
以下で詳細に解説します。
🟥 ① 送信元アドレスが「信用金庫」と完全に無関係
-
阪急交通社系のサブドメインに見える
-
信用金庫・信金協会とは全く関係なし
-
正規の信用金庫が外部企業ドメインを使うことは絶対にない
この時点で詐欺の可能性は極めて高い。
🟥 ② 金融機関名が不自然で特定されていない
文面では「信用金庫」「全国信用金庫協会」と書いていますが、
-
どの信用金庫のサービスかが不明
-
信金協会はあくまで“協会”であり、ポイント制度など存在しない
-
「全国信用金庫協会ポイント」という制度は実在しません
実在しないサービス名＝詐欺メールの特徴です。
🟥 ③ ポイント期限・ログイン誘導が不自然
詐欺メールの典型的な流れ：
-
ポイントが付与された
-
期限が短い
-
急がせる
-
すぐにログインさせる
-
偽ログインページでID・パスワードを盗む
今回も完全に一致します。
🟥④ 信金協会がPayPay・d払いなどに交換できるポイント？
→ そんな制度は存在しません。
→ 全国信用金庫協会は金融庁管轄の協会であり、ポイント交換サービスなど行っていません。
🟥⑤記載されている住所・電話番号は“本物に見えるが偽装の可能性大”
詐欺メールでは、
「住所・電話番号・著作権表記」を本物そっくりに記載することは一般的です。
しかし、
送信ドメインが詐欺なので、どれだけ住所が本物に見えても意味はありません。
🟥⑥ 総合判断
詐欺メールを判断する決定ポイント：
|項目
|判定
|送信元が公式か
|❌ 完全に別ドメイン
|実在サービスか
|❌ そのようなポイント制度は存在しない
|誘導リンクあり
|❌（典型的フィッシング構造）
|日付・内容の整合性
|❌ 破綻している
|緊急性を煽っている
|❌ 詐欺の特徴
➡ 詐欺メールの典型例。開封はOKだがリンクは絶対にクリック禁止。
🟦⑦ あなたが今すべきこと
-
リンクを絶対に開かない
-
メールを削除して問題なし
-
Yahooメールの「迷惑メール報告」を推奨
-
念のため、クレジットカードの利用通知をONにするのも有効
リンクを開かず、迷惑メールとして処理するのが最も安全です。
ネット詐欺対策: 安心な未来は、今日の対策から始まる！ (防犯ブックス) Kindle版PIKAKICHI KENKOU (著) 形式: Kindle版