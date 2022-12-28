Q:30代の株式投資初心者です。資産運用で大勝ちしなくてもいいので、なるべく安全に失敗なく継続するためのコツについて教えて下さい。#shorts

34分 ago pikakichi2015@gmail.com

資産運用や投資が初めて、と言う方には是非知っておいて頂きたい、資産運用で失敗しにくくなるコツを3つだけお伝えします。

shorts No.34
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#税理士YouTuber #投資　#資産運用

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