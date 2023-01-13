Q:2022年から高校の授業で金融教育が本格導入されるらしいですが、お金の教育を受けてこなかった我々大人達はどのように投資や資産運用について勉強すべきでしょうか？#shorts

2日 ago pikakichi2015@gmail.com

2022年から高校での金融教育の授業が本格導入されることになりました。カリキュラムも非常に魅力的なのですが、このような機会がなく学んでこなかった我々大人たちはどのように勉強すればよいのでしょうか？

shorts No.27
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