Q:株式投資を始めたいのですが、どこに行って何から手続きをすればいいですか？銀行？証券会社？【資産運用・株式投資の始め方】#shorts

13分 ago pikakichi2015@gmail.com

株式投資をしたいのですが、どこに行ってどんな手続きをすればいいのでしょうか？店頭の証券会社？銀行？必要書類は？株式投資の始め方について解説します。

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