Q:副業をすれば生活費を経費に落とせて節税が出来るって本当ですか？【ウソ・都市伝説・たまたま税務調査が来なかっただけ】　#shorts

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

副業をすれば生活費でも何でも経費に落とせて節税が出来るという大いなる誤解や勘違いについて解説します。

※動画の中でご紹介したような経費でも、業務と関連性があるものは経費として認められます。

shorts No.58
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#税理士YouTuber #副業　#必要経費

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