Q:副業をすれば生活費を経費に落とせて節税が出来るって本当ですか？【ウソ・都市伝説・たまたま税務調査が来なかっただけ】 #shorts
※動画の中でご紹介したような経費でも、業務と関連性があるものは経費として認められます。
shorts No.58
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