育毛剤ディーパーDeeper 3D・育毛剤比較ランキング, ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEX（イクオス、ペルソナ）と比較する!!

三大育毛剤であるブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXと比較しておけば、間違いない!番外編では新イクオス、ペルソナとの比較も。今回の記事は育毛剤ディーパーDeeper 3D・育毛剤比較ランキング ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEX(イクオス、ペルソナ)と比較する!です。育毛剤選びに迷っている人にはぜひとも読んでほしい情報です。*登場人物 P: 育毛お助け人ピカキチ、A: 薄毛・脱毛に気になりだしたお悩みを持つAさん

A 「ピカキチさん、育毛剤ディーパーDeeper3Dってどんな育毛剤ですか?」

P 「育毛剤ディーパーDeeper3Dには、3大特徴があります。」

A 「3大特徴?」

P 「はい、特徴1:キャピキシル世界トップクラス高濃度配合、特徴2:8種類の成長因子配合、特徴3:モンゴロイド3大伝承成分配合です。」

A 「ええっと、まず、キャピキシルって?」

P 「キャピキシルとは、 成長因子アセチルテトラペプチド-3とアカツメクサをミックスした成分です。」

A 「じゃあ、8種類の成長因子・・、ディーパーDeeperは、確か3つの成長因子だったけど、ディーパーDeeper3Dって、成長因子が8種類も配合されているんだ。」

P 「そうなんです。ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXを超えた、驚愕の数の成長因子が入った高品質育毛剤です。」

A 「それと、例の髪が黒々フサフサしてくる成分・・、アンチエイジングのモンゴロイド3大伝承成分か・・、スゴすぎ!」

P 「頭皮を健やかに保ち、髪にハリ、コシとボリュームをもたらす成分です。」

A 「ピカキチさん、では、ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXと比較した結果ですが、まず、定期価格は?」

P 「13,130円で一番高い、それも、容量は半分の60mlです。」

A 「価格比(定期価格)の内容量(c*1000/tp)では?」

P 「ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXのどれよりも少ないです。」

A 「価格比(定期価格)の配合成分数(n*1000/tp)では?」

P 「ブブカ、チャップアップより少なくて、ポリピュアEXよりも多いです。」

A 「あと、なにか?」

P 「返品保証日数が14日で、ブブカ、チャップアップ、ポリピュアEXの半分以下です。」

A 「短くないですか?」

P 「返品保証は、ピカキチの回復期間の考え方からすれば、育毛効果の確認というより、ご自分の頭皮と育毛剤との相性確認の意味合いです。」

A 「ピカキチさんの育毛剤ディーパーDeeper3Dについてのコメントは何ですか?」

P 「はい、ディーパーDeeper 3Dは、発毛成分キャピキシル、育毛成分成長因子8種類、養毛成分モンゴロイド3大伝承成分と、抜群の育毛剤ではないかと、私見ですが。」

A 「なるほど。」

P 「ディーパーDeeper 3Dは、脱毛薄毛ハゲに悩む人の救世主、これこそ、異次元の育毛剤というのが私のコメントです。配合成分のレベルが高スギです。コスト高ですが、育毛効果が早く出れば、元はとれますよ。」

ディーパーDeeper 3D ブブカ チャップアップ ポリピュアEXと比較した上記の表で、数値的には、ブブカに軍配が上がります。

しかし、ディーパーDeeper 3Dは 、史上最高スカルプケアの育毛剤。

ブブカにはない、キャピキシル、リデンシルなどが含まれています。

また、ほかのスカルプエッセンスA、スカルプエッセンスCよりも成分比価格で勝っています。

公式サイトには、その表が載っていました。

さて、迎え撃つブブカは、M-034海藻エキス配合育毛剤。

これを高濃度配合増量。

これについては、当サイトでも詳細を取り上げました。

さて、あなたならどちらを選ぶか。

コストパフォーマンスなら何といってもブブカ。

今なら、定期価格 11,664円を初回5,980円で購入できる。

さて、今度はディーパーDeeper 3D vs チャップアップ比較です。先ほどのディーパーDeeper 3D ブブカ チャップアップ ポリピュアEX比較表から抜き出すと、数値的には、やはり、チャップアップに軍配が上がります。

ディーパーDeeper 3D チャップアップ比較で、価格で安いといっても通常は定期購入価格となりますから。

どう転んでも、 チャップアップに軍配ですかね。

さて、ディーパーDeeper 3Dはどうでしょうか。

さらに、育毛剤ディーパーDeeper 3Dはリニューアル (2016.05.20)。

「キャピキシル」、「グロースファクター(成長因子)」、「モンゴロイド3大伝承成分」のほかに「リデンシル」、「黒ショウガエキス」を追加しました。

さて、今度はディーパーDeeper 3D vs ポリピュアEX比較です。先ほどのディーパーDeeper 3D ブブカ チャップアップ ポリピュアEX比較表から抜き出すと、どうでしょうか。ブブカ、チャップアップに比べて▲が減り、◎が増えてきました。でも、まだまだ、ポリピュアEXに軍配が上がりますね。

ポリピュアEXは何といってもバイオポリリン酸。

ポリピュアEXは、安価でお得な育毛剤としてピカキチも薦めています。

これでは、どう転がり落ちても

育毛剤ディーパーDeeper 3D vs ポリピュアEX比較はポリピュアEXかな。

番外編1は、「育毛剤 新ディーパーDeeper 3D vs 新イクオスと比較する」です。ディーパーDeeper 3Dも2016.05.20に新ディーパーDeeper 3D。イクオスも2016.08.31に新イクオス。両方とも新型の、新ディーパーDeeper 3D vs 新イクオス比較です。

これまでのディーパーDeeper 3D ブブカ チャップアップ ポリピュアEX比較表と同様に、新ディーパーDeeper 3Dには、軍配は上がらず、新イクオスに軍配。

番外編2は、「育毛剤 新ディーパーDeeper 3D vs 育毛剤ペルソナと比較する」です。新ディーパーDeeper 3Dと新進気鋭の遺伝子検査付育毛剤ペルソナと比べてみます。どちらも現代の先端技術・先端育毛業界の対決です。

基礎データ的には、これまでのディーパーDeeper 3D ブブカ チャップアップ ポリピュアEX イクオス比較と同様でディーパーDeeper 3Dには分(ぶ)がないようですね。育毛剤ペルソナもなかなかです。

ちょっと、待った。

この青い光が

ちょっと、待った。

と叫んでいる。

