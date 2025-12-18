非接触型体温計おすすめ！タニタ・シチズンなど医療機器認証モデルからコスパ最強機まで徹底比較

家族の健康を預かる家庭において、今や欠かせない存在となった**「非接触型体温計」**。かつては病院や公共施設で見かける特別なアイテムでしたが、現在は1,200件を超える多様な製品が市場に溢れています。しかし、選択肢が多すぎるゆえに「どれが正確なの？」「医療用と何が違うの？」と迷ってしまう方も少なくありません。
本記事では、最新の市場データに基づき、信頼性の高い医療機器認証品から、持ち運びに便利な超小型モデル、さらにはミルクの温度まで測れる多機能モデルまで、その魅力を余すところなくお伝えします。
毎日の検温を劇的に変える「1秒の魔法」
従来のわきの下で測る体温計は、測定終了まで数十秒から数分待つ必要がありました。じっとしていられない小さなお子様や、忙しい朝の検温において、この「待ち時間」は大きなストレスです。
最新の非接触型体温計がもたらす最大の恩恵は、なんといっても**「約1秒」という驚異的な測定スピードにあります。おでこにかざしてスイッチを押すだけで、瞬時に結果が表示されるその体験は、一度味わうと元には戻れません。肌に直接触れないため、家族間での感染リスクを抑えられる衛生的**なメリットも見逃せません。
信頼で選ぶなら「医療機器認証」モデル
検温結果の正確性を最優先にするなら、国が認めた**「医療機器認証」**を取得している製品を選ぶのが鉄則です。
- タニタ（TANITA）BT-543 / BT-544日本を代表する計測器メーカー、タニタの製品は抜群の安心感を誇ります。バックライト付きの大型液晶は、夜中の暗い部屋でもお子様の熱をそっと確認するのに最適です。
- シチズン（CITIZEN）公式モデル時計メーカーならではの精密な技術が活かされており、1秒測定の速さはもちろん、物体表面温度や室温まで測定可能。ミルクやパン作り、お菓子作りの温度管理にも使える汎用性の高さが魅力です。
- アイリスオーヤマ ピッと測る体温計スティックタイプのスタイリッシュなデザインが特徴。最大32回分の記録メモリー機能を搭載しており、熱の推移を把握するのに非常に便利です。
- ベビースマイルPit S-709多くの医療機関でも採用されている実力派。おでこにかざして最短0.1秒という驚異のレスポンスを誇り、特に動き回る赤ちゃんや、大人数の検温が必要な幼稚園・保育園などで絶大な支持を得ています。
コスパと携帯性を重視する選択肢
「とりあえず体温の目安を知りたい」「外出先でサッと使いたい」というニーズには、1,000円〜2,000円前後のリーズナブルなモデルが適しています。
- 超小型・ミニタイプ手のひらに収まるサイズのスティック型やポケットサイズが登場しています。これらは**「医療用体温計ではない（温度計）」**と表記されることが多いですが、表面温度を素早く知るためのツールとして、通勤・通学カバンに忍ばせておくのに非常に重宝します。
- スマホ連動モデル（Bluetooth機能付き）村中医療器の「NT-11BT」のように、Bluetoothでスマートフォンと連携し、検温結果をアプリで自動管理できる最新機種も注目されています。手書きの検温表から解放される、次世代の健康管理スタイルです。
賢い選び方のポイント：機能比較表
|目的・ニーズ
|おすすめの機能・特徴
|代表的な製品
|正確性重視（診断用）
|医療機器認証済・管理医療機器
|タニタ BT-543、ドリテック
|赤ちゃん・子育て
|無音モード・バックライト・ミルク温度計測
|ベビースマイルPit、シチズン
|介護・施設利用
|大型表示・操作がシンプルなトリガー型
|アイリスオーヤマ、小林薬品
|持ち歩き・予備
|超小型・電池式（単4）・低価格
|UNIWALK、タイムトマト
|データの蓄積
|Bluetooth連動・大容量メモリー
|MMI NT-11BT、Mediken
冬場の測定でも安心な「自動予熱機能」
非接触型体温計の弱点として、冬場の冷え切った室内ではエラーが出やすいという点がありました。しかし、サーモファインダーS5のように、**「環境温度5℃から測定可能」**なモデルや自動予熱機能を搭載した製品も登場しています。使用環境に合わせて最適なモデルを選ぶことで、一年中ストレスなく検温が行えます。
まとめ：あなたのライフスタイルに最適な一台を
非接触型体温計は、もはや単なる「熱を測る道具」ではなく、家族の健康を守り、日常の不安を安心に変えるパートナーです。
-
信頼性を取るなら**「医療機器認証品」**の3,000円〜4,000円台。
-
利便性を取るなら**「多機能・スマホ連動」**のハイエンドモデル。
-
手軽さを取るなら**「コンパクトな温度計タイプ」**の1,000円台。
楽天市場のランキングや400件を超えるレビューを参考に、あなたのご家庭にぴったりの一台を見つけてください。**「レビューの件数が多い順」**で並べ替えれば、多くのユーザーに支持されている間違いのない逸品に出会えるはずです。
今のうちに備えておくことで、いざという時の安心感が違います。大切な家族のために、最新の非接触テクノロジーを取り入れてみませんか？
赤ちゃんにも負担がかからないスピード検温こめかみに向けてピッと測定するだけで体温が測定できる非接触体温計。そのスピードはわずか1秒！じっとしているのが難しい赤ちゃんにも安心して使用できます。幼稚園の登校前など朝の忙しい時間もこれなら素早く検温できます。触れずにはかれて衛生的こめかみから2？3cmほどはなした状態で測定をします。触れないことでインフルエンザ等の感染症の予防につながったり、汗をかいてわきで測定できないときなど衛生面にも配慮できます。使いやすい操作性握りやすく、こめかみに向けやすいデザインです。ボタンを押すだけで簡単に操作ができるので手軽に測定ができます。豊富な機能薄暗い場所でも見やすいバックライト液晶や24回分の検温記憶機能、37.5℃以上の場合、連続したアラームでお知らせしてくれるなど便利な機能が備わっています。注意事項使用環境外の場合（冬季の10度未満の室内や屋外）では測定できません使用する際は10度以上の室温で30分以上保管して下さい使用環境温度10～40度●仕様・表示温度方式赤外線（補正温度方式または実測温度方式）・最小表示単位0.1℃・使用環境周囲温度 10℃～40℃周囲湿度 30％～85％RH・体温表示範囲（補正温度方式）34.0℃～42.9℃・表面温度表示範囲（実測温度方式）0.0℃～100.0℃・測定時間約1秒・オートパワーオフ約1分間・メモリー機能最大24回分を自動保存・警告機能電池切れマーク表示・電池寿命約3000回・医療機器認証番号229AKBZX00002000 【商品サイズ】幅50 奥行65 高さ170mm
