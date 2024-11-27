No.102 9割が勘違い 自己破産の真実

弁護士を身近に ~心安まる日常へ~

自己破産の真実

【スマホ副業詐欺 注意喚起】シリーズ

放映開始：2024年9月19日～

出演：佐久間大地〔弁護士〕

■佐久間大地さん（プロフィール）

■副業詐欺 注意喚起専用サイト

https://daichi-lawoffice.com/sp-fukugyousagi/

■弁護士法人大地総合法律事務所 公式サイト

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