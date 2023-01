All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤 ブルーレイディスク）

ご注文前にこちらの商品もチェック! All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number(初回限定盤) All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number (ブルーレイディスク)

発売日 2017-11-15 10:00:00 出演者 back number メーカー ユニバーサル・ミュージック レーベル ユニバーサル・ミュージック 品番 n_690umxk9017 JANコード 4988031247822 メーカー品番 UMXK-9017 価格 ¥6468

30万人を動員した全国アリーナツアー'All Our Yesterdays Tour 2017'のライブ映像作品リリース!!!!チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像(DISC2)&フォトブック付き、三方背BOX仕様

