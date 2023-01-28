All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤 ブルーレイディスク）
30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
特典・セット商品情報
全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆フォトブック付き、三方背BOX仕様
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All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number
All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤）
All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク）
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30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。 ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 特典・セット商品情報 全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆フォトブック付き、三方背BOX仕様 ご注文前にこちらの商品もチェック！ All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤） All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク）
|発売日
|2017-11-15 10:00:00
|出演者
|back number
|メーカー
|ユニバーサル・ミュージック
|レーベル
|ユニバーサル・ミュージック
|品番
|n_690umxk9017
|JANコード
|4988031247822
|メーカー品番
|UMXK-9017
|価格
|￥6468
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