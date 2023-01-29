All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク）

30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。

※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。

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All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number

All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤）

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