30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。 特典・セット商品情報

発売日 2017-11-15 10:00:00 出演者 back number メーカー ユニバーサル・ミュージック レーベル ユニバーサル・ミュージック 品番 n_690umbk9298 JANコード 4988031247815 メーカー品番 UMBK-9298 価格 ￥5610

30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。 特典・セット商品情報 全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆フォトブック付き、三方背BOX仕様 ご注文前にこちらの商品もチェック！ All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク） All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤 ブルーレイディスク）

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