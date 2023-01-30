All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤）

57分 ago pikakichi2015@gmail.com

30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。
特典・セット商品情報

全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆フォトブック付き、三方背BOX仕様

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All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number
All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク）
All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤 ブルーレイディスク）

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All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤）
発売日2017-11-15 10:00:00
出演者back number　
メーカーユニバーサル・ミュージック　
レーベルユニバーサル・ミュージック　
品番n_690umbk9298
JANコード4988031247815
メーカー品番UMBK-9298
価格￥5610
30万人を動員した全国アリーナツアー‘All Our Yesterdays Tour 2017’のライブ映像作品リリース！！！！チケット入手が困難で映像化が待たれていた超待望の作品。ライブはデビュー曲「はなびら」から始まり「ハッピーエンド」、「クリスマスソング」「高嶺の花子さん」などヒット曲はもちろん、インディーズ時代からの人気曲「海岸通り」で最後を締めるこれまでの集大成のようなベスト選曲。 特典・セット商品情報 全公演密着ドキュメンタリーメイキング映像（DISC2）＆フォトブック付き、三方背BOX仕様 ご注文前にこちらの商品もチェック！ All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number （ブルーレイディスク） All Our Yesterdays Tour 2017 at SAITAMA SUPER ARENA/back number（初回限定盤 ブルーレイディスク）
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