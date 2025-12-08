彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage DVD-BOX
加藤史帆＆森カンナW主演！/結ばれたからそこでハッピーエンド！？/いいえ、現実はそこからが二人の始まり！/勘違いが止まらない！？最高にキュートな、ガールズラブコメディ
※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。
ご注文前にこちらの商品もチェック！
【予約】彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage Blu-ray-BOX （ブルーレイディスク）
加藤史帆＆森カンナW主演！/結ばれたからそこでハッピーエンド！？/いいえ、現実はそこからが二人の始まり！/勘違いが止まらない！？最高にキュートな、ガールズラブコメディ ※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。 ご注文前にこちらの商品もチェック！ 【予約】彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage Blu-ray-BOX （ブルーレイディスク）
|発売日
|2025-12-12 10:00:00
|ボリューム
|373分
|シリーズ
|彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる
|メーカー
|ハピネット・ピクチャーズ
|品番
|n_627bibj3690
|JANコード
|4907953230293
|メーカー品番
|BIBJ-3690
|価格
|￥11220
Contents