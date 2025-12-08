彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage DVD-BOX

加藤史帆＆森カンナW主演！/結ばれたからそこでハッピーエンド！？/いいえ、現実はそこからが二人の始まり！/勘違いが止まらない！？最高にキュートな、ガールズラブコメディ

※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。

【予約】彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage Blu-ray-BOX （ブルーレイディスク）

発売日2025-12-12 10:00:00
ボリューム373分
シリーズ彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる　
メーカーハピネット・ピクチャーズ　
品番n_627bibj3690
JANコード4907953230293
メーカー品番BIBJ-3690
価格￥11220
