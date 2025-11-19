パディントン 消えた黄金郷の秘密（Blu-ray Disc＋DVD） （ブルーレイディスク）
世界中をハッピーカラーで包み込む、愛らしいクマの冒険が帰ってきた！‘紳士すぎる’モフモフのパディントンとブラウン一家が、史上最大の冒険に飛び出す！/ロンドンから故郷ペルーへ 消えたルーシーおばさんを探して謎を解くクマ史上最大のアドベンチャー！
※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。
© 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. – KINOSHITA GROUP CO.， LTD. All Rights Reserved.
|発売日
|2025-12-24 10:00:00
|ボリューム
|218分
|シリーズ
|Paddington Bear
|出演者
|ベン・ウィショー ヒュー・ボネヴィル マデリン・ハリス オリビア・コールマン
|監督
|ドゥーガル・ウィルソン
|メーカー
|ポニーキャニオン
|品番
|n_613pcxe51075
|JANコード
|4524135264848
|メーカー品番
|PCXE-51075
|価格
|￥5655