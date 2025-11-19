パディントン 消えた黄金郷の秘密（Blu-ray Disc＋DVD） （ブルーレイディスク）

世界中をハッピーカラーで包み込む、愛らしいクマの冒険が帰ってきた！‘紳士すぎる’モフモフのパディントンとブラウン一家が、史上最大の冒険に飛び出す！/ロンドンから故郷ペルーへ 消えたルーシーおばさんを探して謎を解くクマ史上最大のアドベンチャー！

※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。

© 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. – KINOSHITA GROUP CO.， LTD. All Rights Reserved.

発売日2025-12-24 10:00:00
ボリューム218分
シリーズPaddington Bear　
出演者ベン・ウィショー　ヒュー・ボネヴィル　マデリン・ハリス　オリビア・コールマン　
監督ドゥーガル・ウィルソン　
メーカーポニーキャニオン　
品番n_613pcxe51075
JANコード4524135264848
メーカー品番PCXE-51075
価格￥5655
