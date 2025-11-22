パディントン 消えた黄金郷の秘密 プレミアムエディション（Blu-ray Disc＋特典DVD） （ブルーレイディスク）

限定特典！
パディントン・特製クリスマスカード（初回限定） 特典付き商品・セット商品について

特典・セット商品情報

絵本型ブックレット、フレーム付きBIGポストカードセット（5枚組）［以上封入］、三方背ケース仕様、デジパック仕様、特典映像（以上予定）

世界中をハッピーカラーで包み込む、愛らしいクマの冒険が帰ってきた！‘紳士すぎる’モフモフのパディントンとブラウン一家が、史上最大の冒険に飛び出す！/ロンドンから故郷ペルーへ 消えたルーシーおばさんを探して謎を解くクマ史上最大のアドベンチャー！

※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。
※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。

© 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. – KINOSHITA GROUP CO.， LTD. All Rights Reserved.

【予約】パディントン 消えた黄金郷の秘密（Blu-ray Disc＋DVD） （ブルーレイディスク）

発売日2025-12-24 10:00:00
ボリューム215分
シリーズPaddington Bear　
出演者ベン・ウィショー　ヒュー・ボネヴィル　マデリン・ハリス　オリビア・コールマン　
監督ドゥーガル・ウィルソン　
メーカーポニーキャニオン　
品番n_613pcxe51074
JANコード4524135264855
メーカー品番PCXE-51074
価格￥7672
限定特典！ パディントン・特製クリスマスカード（初回限定） 特典付き商品・セット商品について 特典・セット商品情報 絵本型ブックレット、フレーム付きBIGポストカードセット（5枚組）［以上封入］、三方背ケース仕様、デジパック仕様、特典映像（以上予定） 世界中をハッピーカラーで包み込む、愛らしいクマの冒険が帰ってきた！'紳士すぎる'モフモフのパディントンとブラウン一家が、史上最大の冒険に飛び出す！/ロンドンから故郷ペルーへ 消えたルーシーおばさんを探して謎を解くクマ史上最大のアドベンチャー！ ※こちらはBlu-ray Disc専用ソフトです。対応プレイヤー以外では再生できませんのでご注意ください。 ※この商品は、予約した場合キャンセルできなくなる場合もございます。予めご了承の上、ご注文ください。 © 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. – KINOSHITA GROUP CO.， LTD. All Rights Reserved.
