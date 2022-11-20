パパVS新しいパパ 2
マーク・ウォールバーグとウィル・フェレル共演によるコメディの続編。元パパ・ダスティと今パパ・ブラッドは、子どもたちに最高のクリスマスを過ごしてもらおうと考える。そこへふたりの祖父がやって来るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©2017，2018 Paramount Pictures.
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パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク＋DVDセット）
パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク）
マーク・ウォールバーグとウィル・フェレル共演によるコメディの続編。元パパ・ダスティと今パパ・ブラッドは、子どもたちに最高のクリスマスを過ごしてもらおうと考える。そこへふたりの祖父がやって来るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©2017，2018 Paramount Pictures. ご注文前にこちらの商品もチェック！ パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク＋DVDセット） パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク）
|発売日
|2018-11-07 10:00:00
|収録時間
|100分
|シリーズ
|パパVS新しいパパ
|ジャンル
|DVD1枚1100円以下
|出演者
|ウィル・フェレル マーク・ウォールバーグ メル・ギブソン ジョン・リスゴー
|監督
|ショーン・アンダース
|メーカー
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|レーベル
|NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
|品番
|n_605pjbf1287
|JANコード
|4988102715663
|メーカー品番
|PJBF-1287
|価格
|￥1100