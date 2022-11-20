パパVS新しいパパ 2

44分 ago pikakichi2015@gmail.com

マーク・ウォールバーグとウィル・フェレル共演によるコメディの続編。元パパ・ダスティと今パパ・ブラッドは、子どもたちに最高のクリスマスを過ごしてもらおうと考える。そこへふたりの祖父がやって来るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。
©2017，2018 Paramount Pictures.

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パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク＋DVDセット）
パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク）

パパVS新しいパパ 2
発売日2018-11-07 10:00:00
収録時間100分
シリーズパパVS新しいパパ　
ジャンルDVD1枚1100円以下　
出演者ウィル・フェレル　マーク・ウォールバーグ　メル・ギブソン　ジョン・リスゴー　
監督ショーン・アンダース　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
品番n_605pjbf1287
JANコード4988102715663
メーカー品番PJBF-1287
価格￥1100
マーク・ウォールバーグとウィル・フェレル共演によるコメディの続編。元パパ・ダスティと今パパ・ブラッドは、子どもたちに最高のクリスマスを過ごしてもらおうと考える。そこへふたりの祖父がやって来るが…。‘ハッピー・ザ・ベスト！’。 ©2017，2018 Paramount Pictures. ご注文前にこちらの商品もチェック！ パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク＋DVDセット） パパVS新しいパパ 2 （ブルーレイディスク）
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