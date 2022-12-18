SING/シング

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。
特典・セット商品情報

ミニ・ムービー（グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング）、「メイキング・オブ・SING/シング」、「フェイス」ミュージック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう！「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク（グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クローリーの出会い系サービス/ニュース映像）、グンター名場面集
©2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

ご注文前にこちらの商品もチェック！
SING/シング （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット）
SING/シング （ブルーレイディスク＋DVDセット）
SING/シング （数量限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスCDセット ぬいぐるみ付きスペシャルパック）
SING/シング （ブルーレイディスク）

SING/シング
発売日2018-03-07 10:00:00
収録時間108分
ジャンル劇場公開　サンプル動画　DVD1枚1100円以下　
出演者内村光良　MISIA　長澤まさみ　大橋卓弥　
監督ガース・ジェニングス　
メーカーNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン　
レーベルジェネオン　
品番n_605gnbf3853
JANコード4988102625399
メーカー品番GNBF-3853
価格￥1100
『ミニオンズ』のスタッフが手掛けたコメディアニメ。経営する劇場が倒産寸前となったコアラのバスターは、世界最高の歌唱コンテストをプロデュースすることになるが…。‘ユニバーサル・シネマ・コレクション’。 特典・セット商品情報 ミニ・ムービー（グンターの子守/ひと目惚れの恋/エディのライフコーチ/ミニ・ムービーメイキング）、「メイキング・オブ・SING/シング」、「フェイス」ミュージック・ビデオ、‘Set It All Free’リリック・ビデオ、歌って踊ろう！「フェイス」、「SING/シング」ネットワーク（グンターのダンススタジオ/ムーン劇場/ロジータの子育て装置/ミス・クローリーの出会い系サービス/ニュース映像）、グンター名場面集 ©2016 Universal Studios. All Rights Reserved. ご注文前にこちらの商品もチェック！ SING/シング （4K ULTRA HD＋ブルーレイディスクセット） SING/シング （ブルーレイディスク＋DVDセット） SING/シング （数量限定生産 ブルーレイディスク＋DVD＋ボーナスCDセット ぬいぐるみ付きスペシャルパック） SING/シング （ブルーレイディスク）
DMMで見る

WEB SERVICE BY FANZA

Related posts:

バンビ （ブルーレイディスク）
キスへのプレリュード
ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ

関連記事:

  1. SING/シング （ブルーレイディスク）
  2. トランスフォーマー/最後の騎士王
  3. ゴースト・イン・ザ・シェル
  4. ハッピー・デス・デイ
Tags: , , , , ,

More Stories

SING/シング （ブルーレイディスク）

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

ゴースト・イン・ザ・シェル

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

ゴースト・イン・ザ・シェル （ブルーレイディスク）

4日 ago pikakichi2015@gmail.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

You may have missed

仕事ができない人の特徴4選

26分 ago pikakichi2015@gmail.com

【再現性高い】金持ち公務員の勝ちパターン3選【資産形成/国家公務員/地方公務員/警察官/消防士】

1時間 ago pikakichi2015@gmail.com

SING/シング

2時間 ago pikakichi2015@gmail.com

SING/シング （ブルーレイディスク）

8時間 ago pikakichi2015@gmail.com

マネーライフTV  年金アドバイザー3級受験者必見　我が国の年金の歴史　2022年版

20時間 ago pikakichi2015@gmail.com