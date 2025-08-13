【25%OFF】ムームードメインから始めるGoogle Workspace｜独自ドメインメールで業務効率化
ムームードメインの特別キャンペーンで、Google Workspaceが初年度25%OFFに。面倒な初期設定不要で、独自ドメインとまとめて管理できるお得なチャンスです。
Contents
- 0.1 Google Workspaceとは？
- 0.2 ムームードメイン経由で契約する3つのメリット
- 0.3 契約方法
- 0.4 注意点
- 0.5 まとめ
Google Workspaceとは？
Google Workspaceは、独自ドメインメールを含むビジネス向けクラウドツールの統合サービス。
主な機能：
- Gmail（独自ドメインメール）：@yourcompany.com で信頼度アップ
- Google カレンダー：スケジュール共有と会議調整がスムーズ
- Google ドキュメント / スプレッドシート / スライド：リアルタイム共同編集
- Google ドライブ：大容量クラウドストレージで安全保管
- Google Meet：高品質なビデオ会議機能
ムームードメイン経由で契約する3つのメリット
1. 専門知識不要で独自ドメインメールを即設定
通常、Gmailを独自ドメインで使うにはMXレコードなどの設定が必要ですが、ムームードメインでは自動設定で初心者でもすぐに利用開始できます。
2. ドメインとGoogle Workspaceを一括管理
ドメイン・メール・クラウドツールを一つのコントロールパネルで管理でき、更新や支払いの手間が大幅削減されます。
3. 初年度25%OFFでお得に導入
Google公式よりもお得に初年度料金25%OFFで契約可能。コストを抑えつつフル機能を利用できます。
契約方法
- 既存ドメイン利用：ムームードメインにログイン → 「Google Workspace申込」からライセンス数を選択
- 新規ドメイン取得：希望ドメイン検索 → 購入画面でライセンス数を指定
注意点
初年度25%OFFは新規契約時のみ。契約後の追加ライセンスは通常料金のため、導入時に必要数をまとめて契約するのがおすすめです。
まとめ
独自ドメインメールやクラウド連携ツールで業務効率化を図りたい方にとって、今回のGoogle Workspace 初年度25%OFFキャンペーンは絶好の機会です。今すぐ行動して、ビジネスを次のレベルへ引き上げましょう。
