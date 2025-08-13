【25%OFF】ムームードメインから始めるGoogle Workspace｜独自ドメインメールで業務効率化

Google Workspace は、 独自ドメインメール を含むビジネス向けクラウドツールの統合サービス。 主な機能：

ムームードメイン



ムームードメイン経由で契約する3つのメリット

1. 専門知識不要で独自ドメインメールを即設定

通常、Gmailを独自ドメインで使うにはMXレコードなどの設定が必要ですが、ムームードメインでは自動設定で初心者でもすぐに利用開始できます。

2. ドメインとGoogle Workspaceを一括管理

ドメイン・メール・クラウドツールを一つのコントロールパネルで管理でき、更新や支払いの手間が大幅削減されます。

3. 初年度25%OFFでお得に導入

Google公式よりもお得に初年度料金25%OFFで契約可能。コストを抑えつつフル機能を利用できます。

契約方法

既存ドメイン利用 ：ムームードメインにログイン → 「Google Workspace申込」からライセンス数を選択

：ムームードメインにログイン → 「Google Workspace申込」からライセンス数を選択 新規ドメイン取得：希望ドメイン検索 → 購入画面でライセンス数を指定

注意点

初年度25%OFFは新規契約時のみ。契約後の追加ライセンスは通常料金のため、導入時に必要数をまとめて契約するのがおすすめです。

まとめ

独自ドメインメールやクラウド連携ツールで業務効率化を図りたい方にとって、今回のGoogle Workspace 初年度25%OFFキャンペーンは絶好の機会です。今すぐ行動して、ビジネスを次のレベルへ引き上げましょう。