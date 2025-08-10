【ムームードメイン×GMOコマース】SNS販促で売上UP！IT導入補助金活用 無料個別相談会【第4次申請】

ムームードメイン利用者必見！GMOコマースの「IT導入補助金活用 無料個別相談会」が第4次申請受付を開始。SNS販促強化・コスト削減・売上向上を実現するチャンス。申込は8月15日まで。

事業の成長を加速させる絶好のチャンス！

ムームードメインをご利用の皆さまへ、パートナー企業であるGMOコマース株式会社から、皆さまのビジネスを力強く後押しする特別なご案内です。これまで延べ2,300社以上が活用し、多くの事業者が成功の道を切り開いてきた**「IT導入補助金活用 無料個別相談会」の、第4次申請がいよいよスタートしました。これは、事業の飛躍を狙う皆さまにとって、まさに見逃せないビッグチャンス**です。





ムームードメイン



刻一刻と迫る締め切り！今すぐ行動すべき理由とは？

このチャンスには、**「時間的な制約」**があることをご承知おきください。

【第4次申請の重要スケジュール】

申請締切：2025年8月20日（水）

相談会参加期限：2025年8月15日（金）まで

「まだ時間がある」と思われがちですが、申請には「GbizID」の取得状況なども関わってくるため、実質的に8月15日までに個別相談会に参加しなければ、今回の申請に間に合わない可能性が高いのです。

しかも、無料個別相談会はお席に限りがあります。この貴重な機会を逃さないためにも、今すぐお申し込みいただくことが賢明です。

補助金で、売上アップを狙うSNS販促を低負担で実現！

「Instagramに投稿しているけれど、なかなか売上につながらない…」 「LINEの便利な配信機能、どう使えばいいのかわからない…」

そんなお悩みを抱えていませんか？

IT導入補助金を活用すれば、導入コストの最大2/3が補助され、これらの悩みを解決する画期的なSNS販促施策を低負担で実現できます。売上アップを狙うためのツールを導入する絶好の機会です。

さらに、ご安心いただきたいのは、申請から導入までの煩雑な手続きを、専任担当が無料で徹底サポートしてくれる点です。難しい書類作成や審査対応に大切な時間を取られる心配は一切ありません。

あなたのビジネスを変える、3つの注目サービス

GMOコマース株式会社が提供する、IT導入補助金の対象となる特に注目すべき3つのサービスをご紹介します。

【1】GMOマーケティングDX LINE公式アカウント

約10年間で培った運用ノウハウを結集し、友だち増加から顧客ロイヤルティ向上までを強力にサポート。**継続率は驚異の86％**を誇り、安定した販促効果を期待できます。

【2】GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージ

DMの自動化やコメント自動返信機能を活用することで、フォロワーとの接点を強化し、販促効果を最大化します。エンゲージメントを高め、顧客との関係を深めるための強力な武器となります。

【3】GMOマーケティングコネクト

顧客データの詳細な分析とAIパーソナライズを組み合わせることで、無駄な配信数を減らし、コンバージョン率を向上させます。効率的な販促で、限られたリソースを最大限に活かすことができます。

安心して任せられる、万全の申請サポート体制

GMOコマース株式会社は、皆さまが安心して補助金申請に取り組めるよう、万全のサポート体制を整えています。

オンライン相談（30分程度）で、補助金の対象となるかどうかの迅速な判定 が可能です。

が可能です。 煩雑な 申請書類の作成を代行 し、皆さまの負担を最小限に抑えます。

し、皆さまの負担を最小限に抑えます。 万が一、不採択になってしまった場合も、次のチャンスに向けてのフォロー体制が整っています。

第4次申請の締め切りは約1ヵ月後と、一見すると余裕があるように感じられるかもしれません。しかし、書類準備や審査対応を考えると、時間的余裕はほとんどありません。この貴重な機会を逃してしまうと、事業成長の波に乗り遅れる可能性も…。

今すぐ行動を起こし、SNS販促と業務効率化を同時に実現し、あなたのビジネスを次のステージへと進めましょう。

＼今すぐ無料で個別相談会に参加する／

お申し込みはわずか30分で完了するオンライン相談会から。この機会を活かし、あなたのビジネスを一歩先へ進めましょう。





ムームードメイン



Search Results for: ムームードメイン

Posts navigation





ムームードメイン



投稿のページ送り





ムームードメイン

