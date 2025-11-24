【危険】MasterCard「ご利用状況確認」メールは詐欺！偽URLに注意すべき理由とは？

以下のメールを詐欺かどうか、分析してください。
From: “マスターカード” <dmail-hdvfe@zmtne.cn>
To:************************************************
Date: 2025/11/24 月 02:23
Subject: 【MasterCardカード】:ご利用状況確認のお願い いつもMasterCardカードをご利用いただき、ありがとうございます。 下記の承認照会取引がございましたため、ご確認をお願いいたします。
ご利用日：2025/11/24
ご利用者：本人
ご利用金額：17,000円
ご利用場所：国内加盟店ショッピング
——————–
※本サービスは大切なお知らせのため、メール配信の許諾をいただいていない方にも配信しております。 ※通販サイトなどでのご利用の場合、実際のご利用日時・金額と異なる場合がございます。
※国内でご利用された場合でも加盟店の契約状況により「海外加盟店」と表示される場合がございます。
※ご契約キャンセルとなった場合のお取消し情報は配信されません。
▼万一ご利用に覚えのない場合はこちら https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/w7n7shq/security.html
▼カードの紛失・盗難に気づかれたらこちら https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/safe/hyv3cw4/security.html
お客様にはご迷惑、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。 何卒ご理解いただきたくお願い申しあげます。 ──────────────────────────────────
■発行者■ マスターカード ジャパン株式会社 東京都渋谷区桜丘町２６番１号セルリアンタワー１６階
──────────────────────────────────
@ 1994-2024 Mastercard. 無断転載および再配布を禁じます。
以下のメールは、高確率でフィッシング詐欺メール（カード情報窃取目的） です。
Mastercardを装って不安を煽り、偽サイトへ誘導する典型的な構造です。
専門的な観点から徹底分析します。
🔍【結論】
➡ これは “Mastercard を装った詐欺メール” でほぼ確実にアウト。
以下の理由で詐欺と判断できます。
🟥 ① 送信元アドレスが MasterCard と完全無関係
-
.cn（中国ドメイン）＝ MasterCard 正規メールで使われない
-
ランダム文字列
dmail-hdvfe
-
ドメイン
zmtne.cn は MasterCard と一切関係なし
-
カード会社は必ず公式ドメイン（例：mastercard.com / mastercard.co.jp）
この時点で詐欺確定レベルです。
🟥 ② リンクのURL構造が「MasterCardを装う偽URL」
メール中のリンクは：
一見すると本物に見えますが…
-
w7n7shq や
hyv3cw4 など ランダム文字列のフォルダ
-
MasterCard公式は通常こんな不自然なディレクトリを使わない
-
フィッシングでよくある「本物ドメインに似せた偽サイト」構造
※実際に確認すると、多くが「JavaScriptで別ページへ飛ばす偽装」や「ローカル保存ページによる偽画面」で構成されています。
🟥 ③ 内容がカード会社の典型的な不安誘導スキーム
-
「17,000円利用」
-
「ご利用の覚えがない場合はこちら」
-
「本人」
→ これは詐欺メールで 最も使われる誘導パターン。
さらに：
-
通販サイトは金額が前後することがあります
-
海外加盟店と表示される場合があります
→ 本物そっくりの言い回しで信用させるのも典型手口。
🟥 ④ 本物のような会社名・住所・コピーライトで偽装
詐欺メールでは、
を「そのままコピペ」して使うのが一般的です。
送信元ドメインとリンクを見れば本物ではないと一発で分かる。
🟥 ⑤ 緊急性を煽る → フィッシングの常套手段
-
「ご利用に覚えがない場合はこちら」
-
「今すぐ確認」
カード利用の不安を突いて、
偽ログインページに誘導して情報を盗む ことが目的です。
🛑【総合判定】
▶ これは MasterCard を装ったフィッシング詐欺メールです。
リンクをクリックしてはいけません。
開いた場合は即閉じて、カード会社へ公式番号で確認してください。
🔐 あなたが取るべき行動（安全対策）
462 total views
486 total views
452 total views
943 total views, 2 views today
1,720 total views
