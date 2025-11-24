【危険】MasterCard「ご利用状況確認」メールは詐欺！偽URLに注意すべき理由とは？

MasterCardを名乗る「ご利用状況確認」メールが出回っています。送信元は不正ドメイン（.cn）、不自然なリンク構造、緊急性を煽る文面などフィッシングの典型例。リンクを開かず、必ず公式窓口で確認しましょう。

以下のメールを詐欺かどうか、分析してください。

From: “マスターカード” <dmail-hdvfe@zmtne.cn>

To:************************************************

Date: 2025/11/24 月 02:23

Subject: 【MasterCardカード】:ご利用状況確認のお願い いつもMasterCardカードをご利用いただき、ありがとうございます。 下記の承認照会取引がございましたため、ご確認をお願いいたします。

ご利用日：2025/11/24

ご利用者：本人

ご利用金額：17,000円

ご利用場所：国内加盟店ショッピング

——————–

※本サービスは大切なお知らせのため、メール配信の許諾をいただいていない方にも配信しております。 ※通販サイトなどでのご利用の場合、実際のご利用日時・金額と異なる場合がございます。

※国内でご利用された場合でも加盟店の契約状況により「海外加盟店」と表示される場合がございます。

※ご契約キャンセルとなった場合のお取消し情報は配信されません。

▼万一ご利用に覚えのない場合はこちら https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/personal/w7n7shq/security.html

▼カードの紛失・盗難に気づかれたらこちら https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/safe/hyv3cw4/security.html

お客様にはご迷惑、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。 何卒ご理解いただきたくお願い申しあげます。 ──────────────────────────────────

■発行者■ マスターカード ジャパン株式会社 東京都渋谷区桜丘町２６番１号セルリアンタワー１６階

──────────────────────────────────

@ 1994-2024 Mastercard. 無断転載および再配布を禁じます。