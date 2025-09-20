固定IPで、どこでも安全なオフィスを≪——ムームードメインの姉妹サービス

ロリポップ！固定IPアクセスで、どこでも安全なビジネス環境を構築。プロバイダーや回線を問わず利用でき、1つ目のIPアドレスは最大2ヵ月無料でお試し可能です。

現代の働き方は、オフィスの中だけにとどまりません。カフェで、コワーキングスペースで、出張先で。多様な場所で仕事をする機会が増える一方、**「セキュリティは大丈夫だろうか？」**という不安も大きくなっています。





そんな皆さまのビジネスの安全を守るため、ムームードメインの姉妹サービス**『ロリポップ！固定IPアクセス』**を改めてご紹介いたします。

このサービスは、プロバイダーや回線を問わず、いつでもどこでも**「固定IP」を利用できる画期的なソリューションです。まるで「あなた専用の安全な回線」**を持ち歩くような感覚で、安心して業務に取り組めます。しかも、1つ目のIPアドレスは最大2ヵ月無料でお試しいただけますので、気軽にお申し込みいただけます。

『ロリポップ！固定IPアクセス』が選ばれる3つの理由

1. 驚くほど手軽、即日利用可能

難しい設定は一切不要です。お申し込みいただいたら即日、固定IPアドレスとライセンスが発行されます。ご利用の端末に、専用アプリ（WireGuard）経由で設定ファイルを追加するだけで、すぐに固定IPでの接続が可能です。**「専門知識がなくてもすぐに使える」**手軽さが、多くの方に選ばれる理由です。

2. 柔軟な利用形態

**月額539円（税込）**という手頃な価格で、法人でも個人でもご利用いただけます。複数の端末や複数名で利用したい場合も、ライセンスを追加するだけで簡単に対応でき、必要に応じて数を柔軟に増減できるため、無駄なコストを抑えられます。

3. 初めてでも安心の「最大2ヵ月無料」

「固定IPアクセスって、本当に必要なの？」と迷っている方のために、1つ目の固定IPアドレスは最大2ヵ月無料でご利用いただけます。まずはその安全性と便利さを、ご自身の業務でじっくりと体感してください。

活用シーンは無限大！固定IPで業務を安全に、そしてスマートに

固定IPアドレスを利用することで、これまで不可能だった、あるいはリスクが高かった業務も、安全に遂行できます。

✔ お取引先への安全な接続

Web制作や開発の際、クライアントの開発環境へのアクセスが、IP制限によってできないことがあります。固定IPを使えば、どこからでも安全にアクセスでき、スムーズな連携が可能になります。

✔ 信頼性の高い社内環境への接続

特定IPアドレスからの接続のみを許可している強固なセキュリティの社内システムにも、固定IPを使えば外出先から安全にアクセスできます。カフェや出張先でも、場所を選ばずに業務を進められます。

✔ 公衆Wi-Fi利用時のリスク回避

ホテルやカフェの公衆Wi-Fiは、セキュリティが脆弱な場合があります。固定IPを経由することで、データ通信を暗号化し、情報漏洩や不正アクセスといった潜在的なリスクから業務データを守ることができます。

✔ 接続管理の効率化

フランチャイズ店や複数拠点を持つ事業の場合、店舗システムへのアクセスを一元管理できます。それぞれの店舗のセキュリティ管理を効率化し、全体的な運用コストを削減できます。

あなたのビジネスを守り、成長させるための必須アイテムです。安全な事業運用に、ぜひ**『ロリポップ！固定IPアクセス』**をご利用ください。

今後ともムームードメイン、ならびにロリポップをどうぞよろしくお願いいたします。





