新生企業の強力な味方！ロリポップ！ハイスピードプランが1年間無料に！【法人設立支援キャンペーン】
設立1年未満の法人様限定！ロリポップ！レンタルサーバーの高性能「ハイスピードプラン」が、今ならなんと12ヵ月間無償になる特別な「法人設立支援キャンペーン」をご紹介します。初期費用を抑えて事業を加速させるチャンスです。
ムームードメインの強力な姉妹サービスである「ロリポップ！レンタルサーバー」から、新しく事業を始められた法人のお客様へ、極めてお得なビッグニュースが届きました。
創業期にある企業様の初期コスト負担を大幅に軽減し、事業のロケットスタートを応援するための**「法人設立支援キャンペーン」**が、期間限定で開催されています。
「設立1年未満の法人のお客様」を対象に、高性能な「ハイスピードプラン」をなんと12ヵ月間も無償でご利用いただけるクーポンを進呈するという、他に類を見ない大規模な支援策です。
Contents
🚀 立ち上げ期のコストを削減！ハイスピードプランが【実質1年間無料】
事業を立ち上げたばかりの時期は、ウェブサイトの準備、メールアドレスの整備、そして何よりもセキュリティ対策など、ITインフラへの投資が必要不可欠です。しかし、同時に初期費用をいかに抑えるかが、事業の成功を左右する重要な課題でもあります。
ロリポップ！の「法人設立支援キャンペーン」は、その課題を一気に解決します。
▼キャンペーンの概要と、見逃せないメリット
これにより、ウェブサイト運営にかかる固定費を大幅に削減でき、その分の資金を事業開発やマーケティングといった、より重要な分野に集中投資することが可能となります。
🎯 キャンペーン対象者と、今すぐ動くべき理由
▼対象となるのは、設立1年未満の「フレッシュな」法人様
本キャンペーンの対象となるのは、設立1年未満で新規にロリポップ！をご契約される法人のお客様です。
この「設立1年未満」という条件は、期間が過ぎてしまうと二度と適用されない、非常に限定的なチャンスです。
▼手続きは簡単！クーポン獲得までの流れ
- 法人情報を送信: まずは『法人設立支援キャンペーン』ご申告フォームより、必要事項（法人情報）をお送りください。
- 独自の厳正な審査: 弊社独自の審査をもって設立1年未満であることが確認されます。
- クーポンコードの受け取り: 審査通過後、ご担当者様のメールアドレス宛に、ハイスピードプランが12ヵ月無償になるクーポンコードが送信されます。（フォーム送信から5営業日以内にお送りいたします。）
- 契約時にクーポン適用: ロリポップ！の新規お申し込みを行い、無料期間（10日間）以内にこのクーポンコードを使用して本契約することで、ハイスピードプランが12ヵ月無償となります。
※重要：クーポンコードはメール内でご案内されるため、迷惑メールフォルダに入っていないかなど、ご確認を忘れずにお願いいたします。また、新規申し込み後の無料期間10日間を過ぎてしまうとクーポンが適用できなくなるため、スピード感を持った手続きが成功の鍵となります。
💡 ロリポップ！ハイスピードプランが選ばれる理由
初めてウェブサイトを立ち上げる法人様にとって、ロリポップ！ハイスピードプランは、使いやすさ、速さ、そして安心感の三拍子が揃った理想的なビジネス基盤を提供します。
- 超高速ウェブサイト表示: サイトの表示速度は、顧客の離脱率やSEO（検索エンジン最適化）に直結します。ハイスピードプランは、最新の技術により、訪問者を待たせない快適なウェブ体験を実現します。
- 強固なセキュリティ: 法人利用に不可欠な高度なセキュリティ対策が標準装備されています。情報漏洩や不正アクセスから、大切な顧客情報や事業データを守り、企業としての信頼性を確固たるものにします。
- 安定のサポート体制: 何か問題が発生した際も、充実したサポート体制が迅速に対応します。初めてのレンタルサーバー利用でも、安心して事業運営に専念できます。
この設立初期に得られる1年間の無償期間は、あなたのビジネスの成長速度を劇的に加速させるための貴重な投資となります。この期間限定の、強力な法人支援策を、どうぞお見逃しなく。
