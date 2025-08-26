ムームードメインの姉妹サービス「ロリポップ！」｜定額ホームページ制作で信頼と集客を強化しよう🌟

ムームードメインの姉妹サービス「ロリポップ！」では、月額8,690円〜でプロにホームページ制作を依頼可能。独自ドメインと連携し、コーポレートサイトやサービスサイトを信頼性高く運営できます。初心者でも安心の定額制プラン。

🌟 キャッチコピー

「月額8,690円から、プロがあなたのビジネスサイトを制作！名刺代わりのコーポレートサイトを“まるっと”お任せできる安心プラン」


1. ムームードメインとロリポップ！の関係

ドメイン取得サービスとして有名な**「ムームードメイン」
その姉妹サービスとして展開されているのが、レンタルサーバーやホームページ制作支援で知られる「ロリポップ！」**です。

「ドメインを取ったのはいいけど、ホームページ制作や運営までは難しい…」というユーザーの声に応える形で、**ロリポップ！では“定額ホームページ制作プラン”**を提供。これにより、ドメイン取得からサイト公開までをスムーズに一本化できます。

2. 定額ホームページ制作プランとは？

プロに任せて安心！

月額 8,690円（税込）〜 の定額料金で、経験豊富なWeb制作のプロが、あなたの要望に沿ったオリジナルデザインのホームページを制作します。
企業の顔となるコーポレートサイトや、信頼獲得のためのサービスサイトも、名刺代わりに活用できる完成度で仕上がります。

費用の透明性

  • 初期費用が大きくかかる一般的な制作会社と異なり、ロリポップ！の定額プランは月額制で導入しやすい価格設定

  • 一括請求ではなく、サブスクリプション型なのでスタートアップ企業や個人事業主にもぴったりです。

3. ロリポップ！を選ぶ3つの理由

① 面倒な手間をカット

通常のWeb制作では、企画・デザイン・コーディング・サーバー管理と多くの工程が発生します。
ロリポップ！のプランでは、これらをまとめてプロにお任せ可能。
初めての方でも専門知識ゼロで本格的なWebサイトが持てます。

② ムームードメインとのスムーズな連携

ムームードメインで取得したドメインを、そのままロリポップ！サーバー＋制作サービスに接続。
別サービス間の面倒な設定作業は不要で、ワンストップで管理できます。
「ドメインとホームページを別々に管理するのは不安…」という方も、安心して利用可能です。

③ 信頼を高める独自ドメインサイト

独自ドメインを利用した公式ホームページは、顧客や取引先からの信頼性向上につながります。
フリーメールや無料ブログとは一線を画し、企業やサービスのブランド力を高めます。

4. 利用シーンの具体例

  • 起業したての法人：会社概要やサービス内容を載せた公式サイトで信用力アップ

  • 個人事業主：ポートフォリオや問い合わせ窓口を整え、案件獲得を後押し

  • 中小企業：コーポレートサイトを“名刺代わり”に営業ツールとして活用

  • 地域ビジネス：飲食店や美容室のWebサイトを整備し、Googleマップとの連携で集客強化

5. 契約の流れ

  1. 無料相談・問い合わせからスタート

  2. 専任スタッフと打ち合わせし、サイトの目的やデザインを決定

  3. 制作着手 → 初期デザインの確認

  4. 公開・運営開始！その後も管理をプロにお任せ

「自分で作るのは不安」「運営中の更新も任せたい」という声に応え、公開後も安心のサポート体制を整えています。

6. まとめ

  • **ムームードメインの姉妹サービス「ロリポップ！」**なら、ドメイン取得からホームページ制作・運営までを一元化。

  • 月額 8,690円〜 の定額制で、プロがコーポレートサイトやサービスサイトを制作。

  • 専門知識不要で、信頼性の高い独自ドメインサイトを運営可能。

👉 ホームページ制作を検討中なら、今こそロリポップ！の定額プランを試すベストタイミングです。


