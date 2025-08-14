【2025年最新】JALで行く沖縄旅行ガイド｜格安プランから贅沢ステイまで徹底解説！

2025年の夏から秋にかけて、JAL往復航空券とホテルがセットになったお得な沖縄旅行プランをご紹介します。レンタカー付きのオプションで、美ら海水族館や古宇利島など、沖縄の魅力を自由に満喫。荷物預け無料や事前座席指定など、JALならではの快適な空の旅を、手頃な価格で実現する方法を具体的に解説します。さらに、Peachセール情報もあわせてお届けします。

JALで行く沖縄旅行の魅力と具体的なプランをご紹介！

「今年の夏休みはどこに行こうか…」そう考えているあなたに、心ときめく旅を提案します。青い海、白い砂浜、そして美味しい沖縄グルメ。そんな沖縄への旅を、より快適に、よりお得に満喫できるのがJAL往復利用プランです。

エアトリが提供するこの特別プラン「エアトリプラス」は、往復航空券と宿泊がセットになっているため、個別に手配するよりも驚くほどお得な価格で予約ができます。さらに、今ならレンタカーオプションも追加できるので、広大な沖縄を自由に巡る最高の旅が実現します。

たとえば、東京（羽田）発、2泊3日の那覇旅行なら、なんと1名あたり41,960円からという破格の価格で楽しむことができます！ この価格には、JAL往復航空券、ホテルストーク那覇新都心への宿泊、そしてシーサーレンタカーでのコンパクトカー利用が含まれています。レンタカーがあれば、人気の美ら海水族館はもちろん、古宇利島や今帰仁城跡など、公共交通機関ではアクセスしにくい絶景スポットも、自分のペースで自由に巡ることが可能です。

JAL往復特別価格が実現する快適な空の旅

JAL往復利用の大きな魅力は、その快適さと安心感です。まず、20kgまでの手荷物を1個まで無料で預けられるので、お土産をたくさん買っても安心です。また、事前座席指定ができるため、窓側の席で雄大な富士山を眺めたり、通路側の席でゆったりと過ごしたりと、自分好みの席を確保できます。

今回のプランで利用するフライトは以下の通りです。

往路：9月25日（木）JAL915便 羽田（HND）12:15発 → 那覇（OKA）15:00着

羽田（HND）12:15発 → 那覇（OKA）15:00着 復路：9月27日（土）JAL906便 那覇（OKA）17:00発 → 羽田（HND）19:40着

※上記は一例です。ご予約時にフライト時間をご確認ください。

充実の宿泊とレンタカーオプション

今回のプランに含まれるホテルストーク那覇新都心は、那覇市内の中心部に位置しており、ショッピングやグルメに最適な立地です。モダンで清潔感のある客室は、旅の疲れを癒すのにぴったりです。

さらに、レンタカーオプションは、沖縄旅行の自由度を格段に高めてくれます。国際通り周辺を散策した後は、レンタカーに乗って北部のビーチへ。夜はレンタカーで夜景の綺麗なレストランへ。時間を気にすることなく、自分たちだけの特別な時間を過ごせます。

例えば、那覇空港からホテルへ移動し、チェックイン後、まずは国際通りで沖縄料理を満喫。翌日はレンタカーで北部へ向かい、美ら海水族館でジンベエザメに感動し、古宇利島のオーシャンビューカフェでゆったりと過ごす。最終日は、レンタカーで那覇市内の市場でお土産探しを楽しんでから空港へ。こんな理想的な旅程が、レンタカーがあれば簡単に叶えられます。

今だけの特別キャンペーン！Peachセールも要チェック！

「もっと気軽に、もっと身軽に旅を楽しみたい！」そんな方には、現在好評開催中のPeachセールもおすすめです。

【Peachセール概要】

予約・販売期間： ～2025年9月1日（月）23:59まで

～2025年9月1日（月）23:59まで 搭乗対象期間： 2025年7月2日（水）～2025年10月25日（土）出発まで

2025年7月2日（水）～2025年10月25日（土）出発まで 対象路線： 国内線主要路線（一部路線は10月2日出発まで）

Peachセールを利用すれば、手軽にLCCの旅を楽しむことができます。国内の様々な人気観光地へ、お得な価格で行くチャンスです。

予約時の注意点とまとめ

ご紹介したプランは、2025年8月8日時点の価格です。航空券やホテルの在庫状況、出発日、人数によって料金は変動しますので、必ず予約時に最新の価格をご確認ください。また、レンタカーの在庫がない場合や、フライト時間と営業時間が合わない場合は、プランが表示されないことがあります。

「長距離移動も安心！人気のJAL往復利用がおすすめです✨」

このキャッチフレーズの通り、レンタカー付きの旅程は、沖縄の魅力を余すことなく堪能できる最高の選択肢です。お得なプランは競争率が高いため、ご希望の旅程が見つかったら、お早めにご予約ください！ JALの快適なフライトとレンタカーで、忘れられない沖縄の思い出を作りましょう。

