【ヒロセ通商】LION FX 豪ドル円限定キャンペーン開催中！

ヒロセ通商の人気FXツール「LION FX」で豪ドル円を取引すると、極上の松阪牛・国産黒毛和牛が最大600gもらえるチャンス！さらに、8月限定で多数のグルメ＆キャッシュバックキャンペーンも開催中。少額取引＆手数料無料で、初心者にも安心の取引環境を提供。

極上の松阪牛＆黒毛和牛最大600gプレゼント！

極上のステーキ肉が、FX取引で手に入る！？

取引するたびに美味しい特典が手に入る——そんな夢のようなキャンペーンを実施しているのが【ヒロセ通商株式会社】です。現在、人気のFX取引ツール「LION FX」にて、豪ドル円限定で松阪牛・黒毛和牛が最大600gもらえる豪華キャンペーンが開催されています！







ヒロセ通商【LION FX】

🎁 キャンペーン概要

対象期間： 2025年8月1日 AM9:00 ～ 2025年9月1日 AM8:59

対象通貨： 豪ドル/円（AUD/JPY）取引限定

特典内容： 極上A5等級相当の 国産高級黒毛和牛（ステーキ肉） 極上A5等級相当の 松阪牛（ステーキ肉）

最大600gがプレゼント！ 取引数量に応じて、肉の量もアップします！

👉 キャンペーン詳細はこちら

🏆 なぜ【LION FX】が選ばれるのか？

ヒロセ通商の「LION FX」は、取引初心者から上級者まで多くのトレーダーに支持されている人気のFXプラットフォーム。その理由は、業界最高水準のスペックと豊富なサービスにあります。

🌟 主な特徴

取引手数料：完全無料！

最小取引単位：1,000通貨 （少額からスタート可能）

通貨ペア数：54種類 （メジャーからマイナーまで網羅）

注文種類：全27種類対応

約定スピード：最速0.001秒！

アプリ対応：iPhone / Android / iPadに完全対応

サポート体制：24時間電話対応＆三井住友銀行の信託保全

Macユーザーにも対応！

クイック入金は全国約380行に対応！

これらの機能により、安心・快適・高性能なトレーディング環境が実現されています。

🍖 さらに注目！8月のLION FXは「食」と「還元」が熱い！

ヒロセ通商では、「松阪牛キャンペーン」だけでなく、月替わりの豪華キャンペーンが多数展開中！

📌 8月の注目キャンペーン一例：

通貨ペア 特典内容 トルコリラ/円 豚まん＆トルコライス メキシコペソ/円 チュロス スイスフラン/円 チーズフォンデュ ポンド/円 最大210万円キャッシュバック＋松阪牛 NZドル/円 最大200万円キャッシュバック ユーロ/米ドル 最大10万円キャッシュバック

さらに、友達紹介キャンペーン・のりかえ特典・夏祭り最大100万円還元など、トレーダーが喜ぶ内容が目白押し！

👉 キャンペーン一覧はこちら

💬 編集部コメント

「LION FX」は、単なる取引ツールではありません。楽しみながら資産運用ができる新しいFX体験を提供してくれます。取引するだけで極上の和牛やご当地グルメが届くなんて、まさに一石二鳥！これからFXを始めたいという方にも、食欲と投資欲を刺激するチャンスです。

📎 まとめ

少額からスタートOK・手数料無料・取引ツール充実

今だけの“豪ドル円限定”松阪牛＆黒毛和牛プレゼント

毎月変わる“食×取引”のユニークなキャンペーン多数

取引で最大200万円キャッシュバックのチャンスも！

🔗 今すぐチェック！

👉 LION FX公式キャンペーンページ

#FX初心者歓迎 #ヒロセ通商 #LIONFX #松阪牛プレゼント #黒毛和牛 #資産運用 #キャンペーン情報 #食の誘惑FX #A8net







