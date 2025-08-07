【ヒロセ通商】LION FX 豪ドル円限定キャンペーン開催中！

ヒロセ通商の人気FXツール「LION FX」で豪ドル円を取引すると、極上の松阪牛・国産黒毛和牛が最大600gもらえるチャンス！さらに、8月限定で多数のグルメ＆キャッシュバックキャンペーンも開催中。少額取引＆手数料無料で、初心者にも安心の取引環境を提供。

極上の松阪牛＆黒毛和牛最大600gプレゼント！

極上のステーキ肉が、FX取引で手に入る！？
取引するたびに美味しい特典が手に入る——そんな夢のようなキャンペーンを実施しているのが【ヒロセ通商株式会社】です。現在、人気のFX取引ツール「LION FX」にて、豪ドル円限定で松阪牛・黒毛和牛が最大600gもらえる豪華キャンペーンが開催されています！



ケンコウ ピカキチ (著)  形式: Kindle

🎁 キャンペーン概要

  • 対象期間： 2025年8月1日 AM9:00 ～ 2025年9月1日 AM8:59

  • 対象通貨： 豪ドル/円（AUD/JPY）取引限定

  • 特典内容：

    • 極上A5等級相当の国産高級黒毛和牛（ステーキ肉）

    • 極上A5等級相当の松阪牛（ステーキ肉）

  • 最大600gがプレゼント！ 取引数量に応じて、肉の量もアップします！

👉 キャンペーン詳細はこちら

🏆 なぜ【LION FX】が選ばれるのか？

ヒロセ通商の「LION FX」は、取引初心者から上級者まで多くのトレーダーに支持されている人気のFXプラットフォーム。その理由は、業界最高水準のスペック豊富なサービスにあります。

🌟 主な特徴

  • 取引手数料：完全無料！

  • 最小取引単位：1,000通貨（少額からスタート可能）

  • 通貨ペア数：54種類（メジャーからマイナーまで網羅）

  • 注文種類：全27種類対応

  • 約定スピード：最速0.001秒！

  • アプリ対応：iPhone / Android / iPadに完全対応

  • サポート体制：24時間電話対応＆三井住友銀行の信託保全

  • Macユーザーにも対応！

  • クイック入金は全国約380行に対応！

これらの機能により、安心・快適・高性能なトレーディング環境が実現されています。

🍖 さらに注目！8月のLION FXは「食」と「還元」が熱い！

ヒロセ通商では、「松阪牛キャンペーン」だけでなく、月替わりの豪華キャンペーンが多数展開中

📌 8月の注目キャンペーン一例：

通貨ペア 特典内容
トルコリラ/円 豚まん＆トルコライス
メキシコペソ/円 チュロス
スイスフラン/円 チーズフォンデュ
ポンド/円 最大210万円キャッシュバック＋松阪牛
NZドル/円 最大200万円キャッシュバック
ユーロ/米ドル 最大10万円キャッシュバック

さらに、友達紹介キャンペーン・のりかえ特典・夏祭り最大100万円還元など、トレーダーが喜ぶ内容が目白押し！

👉 キャンペーン一覧はこちら

💬 編集部コメント

「LION FX」は、単なる取引ツールではありません。楽しみながら資産運用ができる新しいFX体験を提供してくれます。取引するだけで極上の和牛やご当地グルメが届くなんて、まさに一石二鳥！これからFXを始めたいという方にも、食欲と投資欲を刺激するチャンスです。

📎 まとめ

  • 少額からスタートOK・手数料無料・取引ツール充実

  • 今だけの“豪ドル円限定”松阪牛＆黒毛和牛プレゼント

  • 毎月変わる“食×取引”のユニークなキャンペーン多数

  • 取引で最大200万円キャッシュバックのチャンスも！

 

🔗 今すぐチェック！

👉 LION FX公式キャンペーンページ

 

マネー・資産・副業

【PayToday】check! AIファクタリングで資金調達

PH

■【PayToday】サービス/商品の強み

通常、ファクタリングはお客様の審査等に時間がかかり、
お客様の手元にお金がくるまで時間を要します。
しかし弊社はAIによるスピード審査を実現し、
最短1時間半で入金が可能です！

・オンラインのみで直接面談不要
・日本全国を対象にしており、北海道、九州のお客様も多いです。
・即日振込を実現しています
・手数料の上限を9.5%と設定しており、変な手数料を引かれず明瞭な体系。
また手数料が10-20%が一般的な中、業界最低水準の手数料。
・二社間ファクタリングであり取引先に知られることなく資金調達可能
・女性経営者によるコンプライアンスを尊重するサービスを謳っています。
また貸金業の免許も取得しており、「違法な給与ファクタリング」とは違います。

  646 total views

マネー・資産・副業

【クイック】株式会社ウェーブネット 資金調達の悩みを1分でも早くスピード解決!あなたが保有している売掛金はいくらですか?

PH

◆【クイック】セールスポイント◆
・入金まで最短30分の最速ファクタリング！
・安定の資金繰りで黒字倒産を回避
・ファクタリングは「融資」「借入れ」ではない
・取引先（売掛先）が倒産しても支払い義務は生じない
・取引先へ連絡することはありません。
・融資を受けれなくてもファクタリングの利用は可能。
・ファクタリングなら負債計上されず信用も落とさない。

  653 total views

8か月 ago pikakichi2015@gmail.com

