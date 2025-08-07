【ヒロセ通商】LION FX 豪ドル円限定キャンペーン開催中！
ヒロセ通商の人気FXツール「LION FX」で豪ドル円を取引すると、極上の松阪牛・国産黒毛和牛が最大600gもらえるチャンス！さらに、8月限定で多数のグルメ＆キャッシュバックキャンペーンも開催中。少額取引＆手数料無料で、初心者にも安心の取引環境を提供。
極上の松阪牛＆黒毛和牛最大600gプレゼント！
極上のステーキ肉が、FX取引で手に入る！？
取引するたびに美味しい特典が手に入る——そんな夢のようなキャンペーンを実施しているのが【ヒロセ通商株式会社】です。現在、人気のFX取引ツール「LION FX」にて、豪ドル円限定で松阪牛・黒毛和牛が最大600gもらえる豪華キャンペーンが開催されています！
🎁 キャンペーン概要
-
対象期間： 2025年8月1日 AM9:00 ～ 2025年9月1日 AM8:59
-
対象通貨： 豪ドル/円（AUD/JPY）取引限定
-
特典内容：
-
極上A5等級相当の国産高級黒毛和牛（ステーキ肉）
-
極上A5等級相当の松阪牛（ステーキ肉）
-
-
最大600gがプレゼント！ 取引数量に応じて、肉の量もアップします！
🏆 なぜ【LION FX】が選ばれるのか？
ヒロセ通商の「LION FX」は、取引初心者から上級者まで多くのトレーダーに支持されている人気のFXプラットフォーム。その理由は、業界最高水準のスペックと豊富なサービスにあります。
🌟 主な特徴
-
取引手数料：完全無料！
-
最小取引単位：1,000通貨（少額からスタート可能）
-
通貨ペア数：54種類（メジャーからマイナーまで網羅）
-
注文種類：全27種類対応
-
約定スピード：最速0.001秒！
-
アプリ対応：iPhone / Android / iPadに完全対応
-
サポート体制：24時間電話対応＆三井住友銀行の信託保全
-
Macユーザーにも対応！
-
クイック入金は全国約380行に対応！
これらの機能により、安心・快適・高性能なトレーディング環境が実現されています。
🍖 さらに注目！8月のLION FXは「食」と「還元」が熱い！
ヒロセ通商では、「松阪牛キャンペーン」だけでなく、月替わりの豪華キャンペーンが多数展開中！
📌 8月の注目キャンペーン一例：
|通貨ペア
|特典内容
|トルコリラ/円
|豚まん＆トルコライス
|メキシコペソ/円
|チュロス
|スイスフラン/円
|チーズフォンデュ
|ポンド/円
|最大210万円キャッシュバック＋松阪牛
|NZドル/円
|最大200万円キャッシュバック
|ユーロ/米ドル
|最大10万円キャッシュバック
さらに、友達紹介キャンペーン・のりかえ特典・夏祭り最大100万円還元など、トレーダーが喜ぶ内容が目白押し！
💬 編集部コメント
「LION FX」は、単なる取引ツールではありません。楽しみながら資産運用ができる新しいFX体験を提供してくれます。取引するだけで極上の和牛やご当地グルメが届くなんて、まさに一石二鳥！これからFXを始めたいという方にも、食欲と投資欲を刺激するチャンスです。
📎 まとめ
-
少額からスタートOK・手数料無料・取引ツール充実
-
今だけの“豪ドル円限定”松阪牛＆黒毛和牛プレゼント
-
毎月変わる“食×取引”のユニークなキャンペーン多数
-
取引で最大200万円キャッシュバックのチャンスも！
🔗 今すぐチェック！
#FX初心者歓迎 #ヒロセ通商 #LIONFX #松阪牛プレゼント #黒毛和牛 #資産運用 #キャンペーン情報 #食の誘惑FX #A8net
FXが少額で大儲けできる秘密がコレ！レバレッジの仕組みを初心者さんにもわかりやすく解説 #shorts
FXをやるならコレ！1番…
資金20万円を増やすなら与沢翼は●●で増やします！(資金100万円なら…資金500万円を１億にするなら…)【資産80億 与沢翼 投資 FX 切り抜き】
20万円しか持ってなかったとしたらどう増…
FXトレーダーズコンテンツ「ファンドマネージャー直伝４つのノウハウ」
976 total…
FX市場への投資の魅力-レバレッジ: 少額の資金で大きな利益を得る可能性
FX市場への投資に興味がある方へ。基本情報からメリット・デメリット、おすすめ業者ランキングまで、初心者でも分かりやすく解説します。
【ヒロセ通商】 LION FXで市場を制覇しよう！ – あなたの取引を次のレベルへ –
LION FXは、先進的な取引ツールと包括的なサポートで、全てのトレーダーが市場で成功を収めるための環境を提供します。リスクを管理しながら、取引の機会を最大限に活用しましょう。
ヒロセ通商LION FX：未来を照らすトレードの新潮流
ヒロセ通商LION FXは、未来を照らすトレードの新潮流。自由自在な取引が可能で、安心・安全な取引環境が提供される。未来の成功への一歩を踏み出し、明るい未来への導きを感じることができる。
穏やかな未来への投資：DMM FXスワップポイントの魅力
DMM FXのスワップポイントを活用して、賢く長期的な資産形成を目指しましょう。金利差益を最大限に活かす方法と、成功への道筋を解説します。
あなたの成功へのパートナー、最適なFX口座を選ぼう！
FX取引における成功の鍵となる、最適なFX口座の選び方を解説します。スプレッド、取引ツールの使いやすさ、教育リソース、サポートの質など、重要な選択基準を網羅しています。
FXの利益にもかかる税金の仕組みや税金の計算方法について
給与を得ている人は年間20万円を超える利益があった場合、超えた収入分に対する税金を支払う必要があります。また非所得者でも38万円を超えると税金を支払わなければなりません。利益の出し方には2種類あるので注意してください。
スリッページとは？起こりにくいFX会社の選び方や防ぐ方法
スリッページとは注文をした時と、実際に約定した時の値段が違う現象の事を言います。額が小さければそんなに気にすることはありませんが、大きい額をかけると利益も変わってきます。発生率を公開している会社を選ぶと分かりやすいでしょう。
FXに慣れてきたら中級者になるための簡単な経済指標の見方
為替の値動きはその国の経済によって左右されます。そのためFXに慣れてきたら経済について詳しくなっておけば、利益をより効率よく生むことも可能でしょう。経済指標とは国の経済状況を数値化したものです。見方について説明します。
FX初心者でも勝ちやすいおすすめのトレードスタイルは？
FXには取引スタイルに種類があります。例えば数分などの短い時間で行う取引はスキャルピングと呼ばれておりタイミングが重要な上級者向けです。初心者はチャートを見続ける必要がなく、1日から数週間単位のデイトレやスイングトレードが向いています。
FXの証拠金って何？いくら必要？少ない額でできる会社はある？
FXの証拠金とは担保や保証金のようなもので、証拠金イコール取引できる額ということになります。また証拠金の額で証拠金維持率を計算し、ある一定の金額以下の金額になると強制的にロスカットが行われます。また有効証拠金についても説明します。
初心者が知りたい低コストでFXができる会社の選び方ポイント
初心者がFX会社を選ぶ際に、できるだけ低コストでできる会社の選び方についてまとめています。まずはFX会社にはスプレッドという手数料のようなものが存在し、それは会社によって違いがあるため、安い所を選びましょう。
FX確定申告の時期と必要書類は？税金を安くする方法はある？
サラリーマンの人は給与から毎月所得税を既に引かれており、年末調整を行うことで支払ったり還元されたりします。FXで得た収入については自分で確定申告を行わなければなりません。時期や必要書類、申告方法について説明します。
銀行や証券会社のFX口座とFX専門とした口座の違いについて
銀行や証券会社のFX口座とFXを専門にして作られた証券会社の口座の違いについて知っておきましょう。そもそも銀行口座だけでFXを行うことは出来ません。証券会社やFX専門会社の口座を作ってFXを楽しみましょう。
海外FXで得た収入の税金はどうなる？海外FXの税金知識まとめ
FXで得た収入は税金を支払う必要があります。ただFXには国内の会社と海外の会社があり、海外で得た場合は国内と取り扱い方が異なります。海外のFXを行っている人は必ず得た収入の税金の仕組みについて知っておきましょう。
FX取引を行う上で知っておくべきMT4とは一体何か？
MT4とはロシアで開発された取引ツールの事で、多くの投資家に自動売買で利用されています。MT4でできる自動売買の機能や特徴について、また何故世界中の人から選ばれるのか、メリットについても詳しく記載しています。
売りから入るとはどういう意味？空売りで行うFXのやり方
FXの取引の基本は通貨ペアを購入し、購入した分を値動きによって売る、というのが通常のスタイルです。空売りというのはFX会社から為替を借りて売り、円高になった時点で買い戻し、借りていた分を返すというような買い方の事です。
FXのレバレッジって何？レバレッジの最適なかけ方をアドバイス
レバレッジとは自分が持つ資産が少なくても、レバレッジをかけることで倍のお金で取引ができるサービスの事です。勝てば大きな利益になりますが、大きなレバレッジは時に多額の損失をうみます。レバレッジのかけ方について掲載しています。
FXと外貨預金の違いは何？違いを理解して使いこなす方法
資産運用の中でFXと外貨預金の違いについて迷う人もいるでしょう。日本の銀行の金利はほとんどありません。外貨預金は他の国の通貨で預金することで金利で利益を得ます。FXは預金ではなく為替の値段の差で得る利益になります。
FXの自動売買って何？初心者が自動売買で稼ぐコツや知識
忙しくてFXの時間を持てない、初心者で何をすれば良いのか分からないという人に自動売買というシステムがあります。FXをする際に必要なチャート分析や注文、決済などを自動で行ってくれます。自動売買のシステムをしっかりチェックして利用しましょう。
FXで勝てることはほぼ皆無？成功者や勝ち組トレーダーの特徴
FXは何となく始めた人はほとんど負けると言われています。あるデータでは投資家の1割程度しか勝ち組はいないということも言われています。ただ勝ち組と呼ばれているトレーダーも勝ち続けることはできません。どう利益を出しているのかコツを説明します。
海外FX会社のスプレッドの固定と変動の違いやお得な方を比較
FX会社を選ぶ際にひとつのポイントとなるのがスプレッドです。スプレッドには固定と変動があり、海外には変動が多く日本のFX会社は固定が多いです。どのような違いがあるのか、特徴やお得になる買い方について解説します。
FX会社の口座ごとに違いがあるスプレッドとは何かを解説します
FX会社それぞれが出している売値と買値の差のことをスプレッドと言います。言わば手数料のようなもので、FX会社はスプレッドで利益を得ています。投資家にとっては幅が少ない方が有利ですが、FX会社を選ぶ際は総合的な判断も必要です。
デモトレとは？FX初心者はデモトレード機能のある口座が良い？
証券会社の中には実際のお金をかけずに、実際のFXと全く同じようなシミュレーションができるデモトレード機能があります。リアルなお金をかけるわけではないため、練習にはならないという意見もありますが、機能やFXの流れ自体を知るのには良い方法です。
通貨単位って何？FX初心者は通貨単位が小さい口座がおすすめ
FXは自分の好きな金額を購入するのではなく、証券会社によって単位ごとの買い方をする必要があります。初心者におすすめなのは1万単位ではなく千単位で購入できるFX会社です。FXはレバレッジをかけられるのでまずは小さい額から始めましょう。
FX取引で覚えておきたい心理的・心構えについて
株もそうですがFXは特に負けるとリスクが大きいため精神状態を保つことが大変と言われています。為替の値動きはずっと一定ではありません。下がったからと言ってあまり一喜一憂しないようにしましょう。心構えについてアドバイスします。
FX利用者が複数口座を開設するのは当たり前？複数口座のメリットとデメリット
FXの口座は複数持っているのは当たり前といった説もありますが、口座を複数持つメリットを解説します。自分のしたいトレードスタイルにあった業者を選ぶことでFXが有利に進められます。複数持つことでデメリットもあるため参考にしてください。
FXは儲かりすぎると口座凍結するって本当？噂を調べてみました
FXで儲かったことが理由で口座が凍結される、ということはありません。ただし条件次第では口座凍結をされる場合があります。会社によって利用規約があり、利用規約に反する買い方を行うと凍結されるおそれがあるため事前に確認してください。
初めてFXする人が口座を開設するときに知っておくべきポイント
FXで口座を開設する際に初心者が知っておきたいポイントをまとめました。証券会社には様々な特徴があります。まずはFX会社の強みや特徴を確認したうえで自分に合った会社を選びましょう。また審査についての注意点を解説します。
初級から上級までおすすめできるFX会社のホームページの特徴
FXを始めるのにどこの会社で口座を開設するのか初めての人なら迷うでしょう。初級でも上級でもおすすめできるFX会社の特徴にはHPの見やすさとサポートの手厚さがあります。上級者であっても見にくい、サポートが手薄だとおすすめできません。
FXの口座は学生や無職主婦も開設できるの？年齢制限はある？
学生でも主婦でもFX口座の開設はできますが、年齢制限があり18歳もしくは20歳以上の人と条件が定められています。ローンや家の審査とは違い、FXは無職でも楽しめる部分に違いがあります。同じ口座でも年齢制限があるので注意しましょう。
悲惨な投資、FX取引での失敗談〜私のはじめての実際のFX取引〜
現在、年齢を問わず誰にでも気軽にはじめる…
FX取引で「キャンペーン期間６０００円プレゼント」でひどいめにあった話
あれは３年くらい前の話です。諸事情で会社…
FXは感情的になりやすく、事前に学んだ投資の心構えなどすぐに吹き飛んでしまいます。
FXに手を出して失敗した現在30代後半の…
私が失敗した投資に関する体験談：私の常識はFXでは通用しなかった。
1. 性別 女 2. 年齢 51～55 …
私が失敗した投資に関する体験談： 欲が出るとダメなFX
1. 性別 女 2. 年齢 26～30 …
私の失敗した投資に関する体験談：FXオプション取引
1. 性別 男 2. 年齢 31～35 …
【仮想通貨の爆上げ確定】トランプ大統領が仮想通貨５銘柄を準備金にすることを表明。こんなん絶対に上がるだろ。BTC、ETH、XRP、SOL、ADAのどれがおすすめか今後の値動きを解説します。
公式LINE、公式メルマガ登録者限定で「…
貧富の格差エグイ！日本の富裕層・超富裕層が爆増中！このまま庶民は置いていかれるのか？
▼動画内で紹介した別のおすすめ動画 【速…
【株価たった2000円】少額で買える株主優待銘柄４つ【優待生活】
とむです！ 上智大学⇨リ…
【サイドFIREルーティン】AIで株価を予想してる10ステップを公開
とむです！ 上智大学⇨リ…
【優待生活】永久保有したい株主優待銘柄５選
とむです！ 上智大学⇨リ…
【上昇期待】NISAで買いたいトランプ銘柄５選
とむです！ 上智大学⇨リ…
【資産5000万突破】サイドFIREするまでにやった3つのこと
とむです！ 上智大学⇨リ…
【脱サラして投資家になってみた結果】投資の悪いところ３選【サイドFIRE】
とむです！ 上智大学⇨リ…
【2025年狙い目】NISAで買いたい1000円株5選を紹介
とむです！ 上智大学⇨リ…
【優待生活】株持ってるだけで25,000円分の優待をもらう方法【7ステップ】
とむです！ 上智大学⇨リ…
【たった1000円で出来る！】株式投資の始め方【1株から始めよう】
とむです！ 上智大学⇨リ…
サイドFIRE後の1日ルーティン｜自炊｜買い物｜株取引する日々
とむです！ 上智大学⇨リ…
【コレやると課税される！】新NISAの落とし穴【配当生活したい人は〇〇だけは絶対避けて】 #PR
とむです！ 上智大学⇨リ…
Worldcoinが新規で100億調達！ChatGPT創業者も期待！
マナジョブ学園は、自分らしい働き方をテー…
【サイドFIREから2年】まったり取引して情報収集する1日
とむです！ 上智大学⇨リ…
高級/ブランド腕時計・通販購入・人気ランキング 時計用ベルト・バンド
高級/ブランド腕時計・通販購入・人気ラン…
NHKニュース・アクションカメラは買いか？・比較楽天ショップおススめ品
アマゾンで品調べをしてみましたが、今では…
【米国債券】BNDとAGGでドル貯金
米国債券であるBNDとAGGを「ドル貯金…
【PayToday】check! AIファクタリングで資金調達
■【PayToday】サービス/商品の強み
通常、ファクタリングはお客様の審査等に時間がかかり、
お客様の手元にお金がくるまで時間を要します。
しかし弊社はAIによるスピード審査を実現し、
最短1時間半で入金が可能です！
・オンラインのみで直接面談不要
・日本全国を対象にしており、北海道、九州のお客様も多いです。
・即日振込を実現しています
・手数料の上限を9.5%と設定しており、変な手数料を引かれず明瞭な体系。
また手数料が10-20%が一般的な中、業界最低水準の手数料。
・二社間ファクタリングであり取引先に知られることなく資金調達可能
・女性経営者によるコンプライアンスを尊重するサービスを謳っています。
また貸金業の免許も取得しており、「違法な給与ファクタリング」とは違います。
【クイック】株式会社ウェーブネット 資金調達の悩みを1分でも早くスピード解決!あなたが保有している売掛金はいくらですか?
◆【クイック】セールスポイント◆
・入金まで最短30分の最速ファクタリング！
・安定の資金繰りで黒字倒産を回避
・ファクタリングは「融資」「借入れ」ではない
・取引先（売掛先）が倒産しても支払い義務は生じない
・取引先へ連絡することはありません。
・融資を受けれなくてもファクタリングの利用は可能。
・ファクタリングなら負債計上されず信用も落とさない。
ウォール街 ＜特別編＞
『プラトーン』のオリバー・ストーン監督が、マイケル・ダグラスとチャーリー・シーン主演で描いた社会派ドラマ。野望が渦巻く金融ビジネスの最前線・ウォール街で繰り広げられる男たちのマネーウォーズの行方を描く。‘ベスト・ヒット’。
半導体市場への投資はズバリ！ 「未来の技術革新を支える最高の資産」
半導体市場への投資は、次世代技術の中核を担い、安定した長期リターンを期待できる。未来の技術革新に賭ける投資家に最適な投資戦略を詳しく解説。
ウォール街＜特別編＞
『プラトーン』のオリバー・ストーン監督が、マイケル・ダグラスとチャーリー・シーン主演で描いた社会派ドラマ。金融ビジネスの最前線・ウォール街で繰り広げられる男たちのマネーウォーズの行方を描く。‘映画の殿堂’。
