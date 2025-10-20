heteml誕生20周年記念！法人向けマネージド専用サーバー「heteml MAX」の初期費用110,000円（税込）が、期間限定で完全無料に。初期コストゼロで、最高の安定性とパフォーマンスを手に入れるチャンスです。

ムームードメインをご利用の皆さまへ。

この度、ムームードメインの信頼できる姉妹サービスであり、法人向けレンタルサーバーのパイオニアとして名高い「heteml（ヘテムル）」が、誕生20周年という記念すべき節目を迎えました！ 長きにわたり、多くの企業様のウェブビジネスを支えてきたhetemlからの、感謝を込めたビッグな贈り物をご案内いたします。

その名も、**「heteml MAX 初期費用無料キャンペーン」**です。

これは、**高性能な「マネージド専用サーバー」**の導入を検討されている法人様にとって、初期コストを完全にゼロにできる、二度とない絶好の機会となります。





🚀 初期費用110,000円が【完全無料】に！ heteml MAXで事業を加速せよ

【キャンペーンの衝撃】初期費用をゼロにする、今だけのチャンス

法人向けの本格的なウェブサイト運営や、安定したシステム基盤の構築において、サーバー選びは事業の成長スピードを左右する最重要課題です。特に「専用サーバー」や「マネージドサーバー」は高機能である反面、初期費用が高額になりがちでした。

しかし、今回のheteml誕生20周年記念キャンペーンでは、期間中に法人向けマネージド専用サーバー「heteml MAX」を新規でお申し込みいただくと、通常110,000円（税込）かかる初期費用が、なんと0円になります！

この大幅なコスト削減は、IT予算を最適化したい企業様にとって、計り知れないメリットをもたらします。浮いた費用を、マーケティングやコンテンツ制作といった事業のコアな成長分野に投資することが可能になります。

▼キャンペーン実施期間

2025年10月20日（月）0:00 〜 12月20日（土）23:59まで

このキャンペーンは期間限定です。高性能サーバーへの移行を検討されている企業様は、このチャンスを絶対にお見逃しなく。

💎 heteml MAXがもたらす【最高の安定性】と【圧倒的なパフォーマンス】

「heteml MAX」は、単に高機能なだけでなく、法人利用に特化した設計が施されています。このサービスを導入することで、あなたのウェブビジネスは次のような確かな価値を手に入れることができます。

1. 最高の安定性 — 事業基盤の揺るぎない安心

専用サーバーならではの高いリソース確保により、トラフィックが急増するECサイトや大規模な企業サイトでも、速度低下やダウンのリスクを最小限に抑えられます。**「安定した稼働」**こそが、法人ビジネスの信頼性を支える最大の要素です。

2. 圧倒的なパフォーマンス — ユーザー体験の向上

最新のハードウェアと最適化された環境により、ウェブサイトの表示速度が劇的に向上します。サイトの表示速度は、顧客の離脱率やSEO（検索エンジン最適化）にも直結するため、パフォーマンスの向上は直接的な売上増に繋がります。

3. マネージドの安心感 — 運用負荷の軽減

「専用サーバーは管理が大変そう…」という心配は無用です。「マネージド」の名が示す通り、サーバーの監視、OSやセキュリティのアップデートといった専門的な運用・管理は、hetemlの経験豊富な技術チームが代行します。これにより、IT担当者様はサーバーの**「管理」ではなく、「ビジネスの成長」という本来の業務に集中**できます。

🤝 まずは【無料】資料請求・ご相談から

高性能な「heteml MAX」を、初期コストゼロで始められる今回のキャンペーン。この機会に、ぜひその安定性とパフォーマンスを自社のビジネスに取り入れることをご検討ください。

導入に際して不安な点や、現在のウェブサイトからの移行に関するご質問などがあれば、まずは**「資料請求/ご相談」をお待ちしております。hetemlの専門スタッフが、お客様の事業規模やニーズ**に合わせた最適なプランをご提案いたします。

※注意事項：本キャンペーンをご利用のお申し込みは、1法人につき1アカウントとさせていただきます。

ムームードメインは、今後も姉妹サービス「heteml」と連携し、皆さまのインターネットビジネスの発展を全力で支援してまいります。

今後とも、ムームードメインおよび「heteml」をどうぞよろしくお願いいたします。





