ゴルフ弾道計測器の選び方完全ガイド｜初心者からプロまで役立つ比較表付

SkyTrak+の機能や特徴

高精度な弾道計測

SkyTrak+はドップラーレーダーと高解像度カメラを組み合わせたハイブリッド計測方式を採用しています。これにより、ボールスピード、打ち出し角、スピン量、クラブパス、フェース角など多彩なデータを正確に取得できます。特にスピン量の計測は非常に安定しており、アプローチショットの精度向上や弾道調整に役立ちます。プロや上級者も納得のデータ品質を提供するため、練習の質が大幅に向上します。

室内・屋外の両方で利用可能

軽量かつコンパクトな本体は、室内練習場や自宅のガレージ、庭など様々な場所で利用できます。バッテリー駆動にも対応しており、電源がない場所でも使えるのが魅力です。また、屋外では直射日光下でも計測精度が落ちにくく、ラウンド前のウォームアップにも活用可能です。

豊富なシミュレーション機能

SkyTrak+は専用アプリやサードパーティのシミュレーションソフトと連携可能で、実在する有名コースを再現したプレイが楽しめます。風速や地形、高低差も反映されるため、リアルなコースマネジメントの練習にもなります。友人とのオンライン対戦やスコア競争など、練習にゲーム性を加えられるのも特徴です。

データ管理と分析のしやすさ

専用アプリを通じて全ての計測データをクラウドに保存し、スマホやタブレットで簡単に管理できます。日々の練習結果を蓄積し、過去のデータと比較できるため、自分の成長を数値で把握可能です。グラフ表示やショット別の詳細データ分析なども用意されており、戦略的なスイング改善をサポートします。

接続性と使いやすさ

USB-C、有線LAN、Wi-Fiといった複数の接続方法に対応しており、環境に合わせて安定した通信が可能です。初期設定後は自動で接続されるため、日々の利用もストレスフリーです。さらに、アップデートで機能改善や新機能追加が行われるため、購入後も継続的に進化していく点も魅力です。