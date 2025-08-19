Amazonポイント祭り2025完全攻略ガイド｜最大限お得にポイントを獲得する方法
2025年8月8日〜21日開催のAmazonポイント祭りを徹底解説。ポイントDEAL祭りと週末ダブルポイント祭りを賢く活用し、美容・家電・教育教材まで幅広く高還元で買える攻略法を具体例付きで紹介。
- 1 Amazonポイント祭り2025｜おすすめ商品ランキングTOP15
- 1.1 1位 はだぎわ オールインワンジェル
- 1.2 2位 SKIN1004 センテラ アンプル
- 1.3 3位 七田式プリントA/B（知育教材）
- 1.4 4位 OBgE(オブジェ) 日焼け止め
- 1.5 5位 VTCOSMETICS スキンケアセット
- 1.6 6位 シャープ 加湿空気清浄機
- 1.7 7位 Fire HD 10 タブレット
- 1.8 8位 Anker モバイルバッテリー
- 1.9 9位 ルンバ i3 ロボット掃除機
- 1.10 10位 Lashaddict アイラッシュコンディショニングセラム
- 1.11 11位 任天堂 Switch ソフト（対象作品）
- 1.12 12位 象印 ホットプレート やきやき
- 1.13 13位 Kindle Paperwhite
- 1.14 14位 アイリスオーヤマ 布団乾燥機
- 1.15 15位 本・文房具（まとめ買い対象商品）
- 2 ランキングのまとめと買い方のコツ
Amazonで驚くほどお得なビッグチャンスが到来していることをご存知でしょうか。
はじめに
皆さん、Amazonでお買い物をしていますか？
食品から家電、ファッション、書籍まで、生活のあらゆるシーンでAmazonは欠かせない存在になっています。
そして今、Amazonでは驚くほどお得なビッグチャンスが到来しています。2025年8月8日(金)9:00から8月21日(木)23:59までの期間限定で、年に数回しかない特大イベント「Amazonポイント祭り」が開催中です。
このお祭りをうまく活用すれば、普段の買い物をはるかに超える高ポイント還元を獲得できます。つまり、同じ金額で買い物をしても、次回以降に使える「ポイント資産」がどんどん貯まっていくのです。
この記事では、Amazonポイント祭りの仕組み・攻略法・具体的な事例を徹底解説します。読めばすぐに実践でき、追加の調査は不要です。
祭りの主役！2つのキャンペーンを徹底解説
今回のAmazonポイント祭りには、特に注目すべき2つの大型キャンペーンが同時開催されています。この仕組みを理解することが、賢くポイントを貯める第一歩です。
1. ポイントDEAL祭り
「ポイントDEAL」とは、Amazonが特別に選んだ商品に付与されるバッジで、通常よりも高い還元率が設定されています。
普段は5〜10％程度のポイント還元ですが、期間中は20〜40％還元の商品も登場！ 消耗品や人気アイテムを狙えば、実質割引価格での購入が可能になります。
具体的な事例
-
はだぎわ オールインワンジェル
通常価格3,623円 → 1,449ポイント（40%還元）
毎日のスキンケアは消耗が早いので、まとめ買いでポイント爆増を狙うのがおすすめ。
-
OBgE 日焼け止め
2,970円 → 743ポイント（25%還元）
夏の必需品をシーズン前にストックしておけば安心。
-
七田式プリントA/B
14,800円 → 1,480ポイント（10%還元）
子どもの教育教材が還元対象になるのは珍しく、学習コスト削減の大チャンス。
💡 ポイント攻略のコツ
「ポイントDEAL」対象商品は数に限りがあるため、見つけたらすぐ購入が鉄則です。
2. 週末ダブルポイント祭り
次に見逃せないのが、週末限定の「ダブルポイント祭り」。
特定の週末に限り、対象商品のポイント還元率が2倍になります。これを「ポイントDEAL」と組み合わせれば、還元率は驚くほど跳ね上がります。
具体的な事例
-
VTCOSMETICS スキンケア
2,420円 → 508ポイント（21%還元）
週末ならさらに倍還元！ 普段使いのコスメを狙い撃ちする絶好機会。
-
SKIN1004 センテラ アンプル
2,750円 → 688ポイント（25%還元）
週末購入なら1,000ポイント近くの還元も期待可能。
💡 ダブル活用術
「平日＝ポイントDEALで仕込み」＋「週末＝ダブルポイントで爆発的に還元」
この2段構えが最強戦略です。
お得なカテゴリーと商品の探し方
今回の祭りは、特定ジャンルだけでなく幅広いカテゴリーが対象です。
対象カテゴリーの例
-
ビューティー・ドラッグストア
VTCOSMETICSやLashaddictなど人気コスメが豊富。
-
ホーム＆キッチン・家電
冷蔵庫・掃除機など大型家電も還元対象。高額商品でこそポイントの威力倍増。
-
ファッション
シューズ・バッグ・服飾小物をお得に揃えられる。
-
ホビー・ゲーム
子どもの誕生日プレゼントや自分の趣味に。
-
本・文房具
知識投資もお得に。学習参考書や手帳も対象。
商品を効率的に見つける方法
-
Amazonで「ポイント祭り」と検索。
-
トップページにある特設バナーをクリック。
-
各商品ページの「ポイント還元表示」を必ず確認。
-
**「ポイントDEALバッジ」**付き商品は最優先。
💡 プライム会員特典も重ねる
プライム対象商品なら、翌日配送や送料無料なども享受可能。
攻略の実践ステップ
-
欲しいものをリストアップ
期間が限られているので、あらかじめ候補を整理。
-
ポイント還元率を比較
同じジャンルの商品でも、還元率が異なる場合がある。
-
週末を狙う
週末ダブルポイント祭りは還元が一気に跳ね上がる。
-
在庫確認を忘れない
人気商品は即完売するため、スピード勝負が必要。
まとめ
Amazonポイント祭りは、ただのセールではありません。
「欲しい商品を買いながら、ポイントを資産のように積み上げていく」まさに賢者の買い物術です。
このガイドを参考に、計画的・戦略的にお得な買い物を楽しんでください。
Amazonポイント祭り2025｜おすすめ商品ランキングTOP15
1位 はだぎわ オールインワンジェル
-
価格例：3,623円
-
ポイント還元：1,449ポイント（40%還元）
-
おすすめ理由：毎日のスキンケアで消耗が激しいジェルは、まとめ買いで圧倒的お得感。40％還元は通常では考えられない水準。
-
活用シーン：朝晩のスキンケアに。旅行用にもストックしておくと便利。
2位 SKIN1004 センテラ アンプル
-
価格例：2,750円
-
ポイント還元：688ポイント（25%還元）
-
おすすめ理由：韓国コスメの中でも人気が高く、敏感肌対応の保湿アンプル。週末に買えば実質1,000円台に近いお得さ。
-
活用シーン：肌荒れケア・乾燥シーズンに必須。
3位 七田式プリントA/B（知育教材）
-
価格例：14,800円
-
ポイント還元：1,480ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：教育系教材は値引き対象外のことが多いので、ポイント還元での実質割引は大きい。長期的に活用できる。
-
活用シーン：小さなお子さんの学習時間に。
4位 OBgE(オブジェ) 日焼け止め
-
価格例：2,970円
-
ポイント還元：743ポイント（25%還元）
-
おすすめ理由：シーズン必須アイテムが高還元。まとめ買いすれば秋まで安心。
-
活用シーン：夏の外出・スポーツ観戦・通勤通学に。
5位 VTCOSMETICS スキンケアセット
-
価格例：2,420円
-
ポイント還元：508ポイント（21%還元）
-
おすすめ理由：週末ダブルポイントでさらに還元アップ。愛用者の多い定番韓国ブランド。
-
活用シーン：普段使いの化粧水やクリームのストック。
6位 シャープ 加湿空気清浄機
-
価格例：29,800円
-
ポイント還元：2,980ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：高額商品ほどポイントの恩恵が大きい。秋冬の乾燥・花粉シーズンに備えて先取り購入が吉。
-
活用シーン：リビング・寝室の空気環境改善。
7位 Fire HD 10 タブレット
-
価格例：19,800円
-
ポイント還元：1,980ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：Amazonデバイスはセール時が狙い目。学習用・動画視聴用サブ端末としてコスパ最強。
-
活用シーン：子どもの学習、出張時の映画視聴。
8位 Anker モバイルバッテリー
-
価格例：6,990円
-
ポイント還元：699ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：防災グッズとしても必須。Amazon定番人気アイテム。
-
活用シーン：外出・災害時・旅行に。
9位 ルンバ i3 ロボット掃除機
-
価格例：39,789円
-
ポイント還元：3,978ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：普段は割引が少ない人気家電。還元ポイントで実質3万円台前半に。
-
活用シーン：共働き家庭や一人暮らしの時短掃除に。
10位 Lashaddict アイラッシュコンディショニングセラム
-
価格例：11,000円
-
ポイント還元：2,200ポイント（20%還元）
-
おすすめ理由：美容系で高額なまつ毛美容液が20％還元。人気アイテムゆえ、在庫切れ前の確保推奨。
-
活用シーン：まつ毛ケアを日課にしている方に。
11位 任天堂 Switch ソフト（対象作品）
-
価格例：6,500円前後
-
ポイント還元：650ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：定価がほぼ変わらないSwitchソフトでポイント還元は珍しい。人気作は即完売必至。
-
活用シーン：子どもの誕生日や自分の趣味に。
12位 象印 ホットプレート やきやき
-
価格例：16,500円
-
ポイント還元：1,650ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：秋の行楽シーズン前に家族で楽しめる調理家電をお得に。
-
活用シーン：家族や友人との食卓に。
13位 Kindle Paperwhite
-
価格例：27,980円
-
ポイント還元：2,798ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：本好きなら必須。紙の本よりも快適に読書でき、還元ポイントで次の電子書籍購入が実質無料に。
-
活用シーン：通勤電車や旅行先での読書。
14位 アイリスオーヤマ 布団乾燥機
-
価格例：9,800円
-
ポイント還元：980ポイント（10%還元）
-
おすすめ理由：季節の変わり目に活躍する生活必需品。高還元で家事効率アップ。
-
活用シーン：梅雨や冬場の布団ケアに。
15位 本・文房具（まとめ買い対象商品）
-
価格例：1,000円〜
-
ポイント還元：最大20％
-
おすすめ理由：参考書・資格本・日記帳などが対象に。勉強コストを実質削減できるのは大きな魅力。
-
活用シーン：学生・社会人の学習時間に。
ランキングのまとめと買い方のコツ
-
**高還元率（20〜40％）**の商品は即購入。
-
高額家電は還元額が大きいので特に狙い目。
-
週末のダブルポイント祭りを絡めればさらに爆発的にお得。
Amazonポイント祭りを「欲しいものの宝探し」に変えて、最強のポイント投資術を実践しましょう。
