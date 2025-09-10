【エアトリ限定】「航空券＋ホテル」でソウル、台北へ！週末旅行も夢じゃない超絶お得な秋旅プラン

エアトリの**「海外航空券＋ホテル」セール**で、憧れのソウル・台北旅行が驚くほどお手頃に！ソウル3日間が3.3万円台～、**台北3日間が3.9万円台～**と、信じられない価格で秋の旅が実現します。

1. 週末旅行の新定番！エアトリのセット割で憧れのソウル・台北へ

「仕事が忙しくて、なかなか休みが取れない…」「短い休みでも、海外旅行に行きたい！」そんなあなたの願いを叶えるのが、エアトリの**「海外航空券＋ホテル」セット割**です。

夏休みシーズンが終わり、観光地の喧騒が落ち着く秋は、海外旅行に最適な季節。そして、この時期だからこそ実現できる、驚くほどお得な価格で、ソウルや台北といったアジアの人気都市への旅が手の届く現実となります。

エアトリのセット割は、航空券とホテルを個別に予約するよりも、大幅な割引が適用されるのが最大の魅力です。さらに、予約の手間も一括で完了するため、忙しいあなたにぴったりのサービスです。まさに「賢く、そして手軽に」旅を楽しむための、究極の選択肢と言えるでしょう。

2. ソウル3日間、4つ星ホテル付きでこの価格！驚きの旅行プラン

ソウルへの旅を考えているあなたに、エアトリが自信を持ってお届けする、衝撃のコストパフォーマンスを誇るプランがこちらです。

プラン詳細 : 【成田発ソウル 2泊3日】

: 【成田発ソウル 2泊3日】 価格 : 33,962円～ （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込）

: （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込） 利用航空会社 : ティーウェイ航空

: フライト : 往路: 10/18(土) 成田発、復路: 10/20(月) ソウル発

: 往路: 10/18(土) 成田発、復路: 10/20(月) ソウル発 宿泊ホテル: Jホテル 2名1室（4つ星ホテル）

このプランの最大の魅力は、4つ星ホテルである「Jホテル」に宿泊しながら、3万円台という信じられないほどの低価格で旅行できる点です。Jホテルは、ソウル市内の中心地にあり、清潔感あふれる快適な客室と、きめ細やかなサービスが自慢です。

このプランで体験できるソウル旅の具体例

1日目：10月18日（土）、午前に成田空港からティーウェイ航空で出発。ソウルに到着後、空港から地下鉄で市内へ移動し、Jホテルにチェックイン。夕方からは、活気あふれる明洞（ミョンドン）の街を散策し、屋台グルメを堪能。夕食は、本場の焼肉店でサムギョプサルに舌鼓を打ち、韓国グルメの魅力を存分に味わいます。

2日目：午前中は地下鉄で景福宮（キョンボックン）へ移動し、韓国の歴史と文化に触れます。午後は、最新トレンドの発信地である弘大（ホンデ）へ。個性的なショップを巡ったり、おしゃれなカフェで一息ついたりと、ソウルの若者の文化を肌で感じます。夜は、ホテル近くの南山タワーに上り、ソウルの美しい夜景を一望。ロマンチックなひとときを過ごします。

3日目：最終日は、ホテルをチェックアウトした後、南大門市場でお土産探し。韓国海苔やキムチ、伝統工芸品など、家族や友人へのプレゼントを選びます。フライトの時間に合わせて空港へ移動し、充実したソウルでの週末を終えます。

このように、週末を利用して、4つ星ホテルに宿泊しながら、ソウルの主要な観光地を効率よく巡ることができるのが、このプランの最大の魅力です。

3. 台湾を初めて旅するあなたへ！台北3日間で「美食と文化」を満喫

「台湾に行ってみたいけど、どこから手をつけていいかわからない…」そんな風に感じているあなたに、エアトリがおすすめする、安心の台北旅行プランをご紹介します。

プラン詳細 : 【成田発台北 2泊3日】

: 【成田発台北 2泊3日】 価格 : 39,217円～ （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込）

: （お一人様目安額、諸税・燃油・サービス料等込） 利用航空会社 : スクート

: フライト : 往路: 10/17(金) 成田発、復路: 10/19(日) 台北発

: 往路: 10/17(金) 成田発、復路: 10/19(日) 台北発 宿泊ホテル: ウォーカー ホテル(沃客商旅) – 正義館 2名1室

このプランは、4万円を切る価格で、金曜日の仕事終わりに出発し、日曜日に帰国するという、週末だけの弾丸旅行にぴったりです。

このプランで体験できる台北旅の具体例

1日目：10月17日（金）、仕事が終わってから成田空港へ。夜にスクートで台北へ出発し、深夜にホテルに到着。ウォーカー ホテル – 正義館は、台北市内の便利な立地にあるので、深夜の到着でも安心してチェックインできます。

2日目：午前中は、台北のシンボルである「台北101」の展望台に上り、台北の街並みを一望。午後は、台湾の歴史と芸術に触れるため、「国立故宮博物院」を訪れます。夜は、活気あふれる士林夜市へ。様々な屋台グルメを食べ歩きし、台湾の食文化を存分に満喫します。

3日目：最終日は、ホテルをチェックアウト後、龍山寺（ロンシャンスー）でお参り。その後、地下鉄で人気の観光地「九份（きゅうふん）」へ。夕暮れ時に提灯が灯る幻想的な街並みを楽しみ、心に残る思い出を作ります。フライトの時間に合わせて空港へ移動し、台北での充実した週末旅行を終えます。

このプランは、初めて台湾を訪れる方でも、迷うことなく主要な観光地を効率的に回れるように設計されています。

4. 賢い旅の秘訣！エアトリの充実したサポートサービス

エアトリは、航空券＋ホテルのお得なセット割だけでなく、あなたの旅をさらに快適で安心なものにするための様々なサービスを提供しています。

海外航空券の最安値＆おすすめ情報 : エアトリのサイトでは、各路線の最安値情報や、エアトリが厳選したおすすめの航空券を一覧で確認できます。「 とにかく安く行きたい！ 」というあなたの願いを叶えるための強力な味方です。

: エアトリのサイトでは、各路線の最安値情報や、エアトリが厳選したおすすめの航空券を一覧で確認できます。「 」というあなたの願いを叶えるための強力な味方です。 旅の「もしも」に備える : 海外旅行に欠かせない 海外旅行保険、Wi-Fiレンタル の手配も、エアトリでまとめて完了できます。旅先での「もしも」の事態に備え、安心して旅行を楽しむことができます。

: 海外旅行に欠かせない の手配も、エアトリでまとめて完了できます。旅先での「もしも」の事態に備え、安心して旅行を楽しむことができます。 現地ツアー＆アクティビティ : 空港送迎や現地観光ツアー、各種チケットなど、旅先での「困った！」を解消するサービスもエアトリで予約可能です。事前に手配しておくことで、 時間を有効活用し、ストレスフリーな旅 を実現できます。

: 空港送迎や現地観光ツアー、各種チケットなど、旅先での「困った！」を解消するサービスもエアトリで予約可能です。事前に手配しておくことで、 を実現できます。 LINE限定クーポン: エアトリのLINE公式アカウントを友だち追加＆ID連携すると、今すぐ使えるクーポンをプレゼント！このクーポンを使えば、今回の特別価格からさらに割引が適用され、まさに「最安値のその先へ！」という究極のお得な旅が実現します。

5. まとめ：エアトリのセット割で、最高の秋旅へ出発しよう！

夏の喧騒が過ぎ去り、過ごしやすい気候となる秋は、海外旅行に最適な季節です。エアトリの「海外航空券＋ホテル」セット割を利用すれば、ソウル3日間が3.3万円台～、**台北3日間が3.9万円台～**という驚きの価格で、ワンランク上の旅が実現します。

ホテルもフライトも選びやすい今が、まさに予約のチャンスです。「あなたの理想の秋旅」を、エアトリで最高の形で叶えませんか？

「さあ、今すぐエアトリのウェブサイトにアクセスして、秋の旅を計画しましょう！」

このチャンスを最大限に活用して、忘れられない思い出を作ってくださいね！

