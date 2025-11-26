【破格】沖縄2泊3日18,200円から！エアトリ史上最強のスカイマークBLACK FRIDAYセール徹底ガイド！

エアトリのスカイマークBLACK FRIDAYセールで、夢の沖縄旅行が2泊3日18,200円～という驚異の価格で実現！沖縄・宮古島・北海道を含む全路線が2026年3月まで大特価です。さらに、JAL、Peach、FDAのセール情報も同時解禁。年末年始や春休み旅行を、高層階オーシャンビュー確約や豪華夕食ブッフェ無料招待といったエアトリ限定特典付きホテルで過ごすための、賢い予約戦略を徹底解説します。

1. 🚨速報！エアトリ史上最強のBLACK FRIDAYセールが同時多発！

皆さま、年に一度の旅行予約のゴールデンタイムが到来しました！エアトリから、国内旅行の常識を覆す**「BLACK FRIDAYセール」**が同時多発で実施中です。特に注目なのは、スカイマークツアーが全路線大特価となるビッグセール。そして、JAL、Peach、FDAといった主要航空会社のスペシャルセールも同時開催されています。

このセールは、ただ価格が安いだけではありません。**「年末年始」「春休み」**といった、通常価格が高騰するハイシーズンまでをカバーしており、旅行を満喫する大チャンスが到来しています！

豪華なトリプルセールを見逃すな！

スカイマークツアー全路線大特価：沖縄・宮古島・北海道を含む全路線が、2026年3月28日（土）までの搭乗分を対象に衝撃価格で販売中！ JAL超スペシャルセール第2弾：12月・1月発が対象で、特に函館路線が衝撃プライス。冬の北海道旅行を格安で実現するチャンスです。 Peach BLACK FRIDAYセール：2026年1月搭乗分まで対象のセールが11月30日（日）までの期間限定で実施中！

そして、このセール期間中にご予約いただくメルマガ会員様には、エアトリポイント2％還元という特典も付いてきます。**「お得の連鎖」**を逃さず、賢く旅を計画しましょう。

2. 🌊夢の沖縄へ！2泊3日18,200円～の衝撃プランとリゾート特典

今回のセールの目玉は、なんといっても沖縄ツアーの破格の安さです。

【驚異の価格事例】沖縄2泊3日18,200円～

参考価格 ：2泊3日 18,200円～77,400円 （お一人様あたり）

利用例 ：神戸発｜2026年1月発｜3名1室利用時

宿泊ホテル：那覇ウエスト・イン

**「神戸発、真冬の沖縄へ1万円台でひとっ飛び！」**という、信じられない価格が実現します。真冬でも温暖な沖縄で、贅沢なリゾートステイを過ごす絶好の機会です。

エアトリが厳選！沖縄本島・離島の最強コスパ＆特典ホテル

このセール期間中、エアトリではただ安いだけでなく、限定特典付きや高コスパのオリジナルプランを多数ご用意しています。

ホテル名 エリア 注目ポイントと特典 那覇ウエスト・イン 那覇本島 **那覇エリアで最高レベルの高コスパ！**全室バルコニー・電子レンジ完備。ゆしどうふなどの沖縄グルメ朝食付きプランもおすすめ。 ホテル日航アリビラ 読谷村 南欧風の天然ビーチリゾート！《1日2室限定》高層階オーシャンビュー客室へ無料グレードアップ確約！2連泊以上で割引クーポン、3連泊以上でマリン・フィールド割引券プレゼント！ オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ 名護 全室オーシャンビュー！3連泊以上で滞在中1回夕食ブッフェ（7,000円相当）へ無料ご招待。冬季も利用可能なプールあり。 シギラベイサイドスイート アラマンダ 宮古島 全室スイート仕様の究極ラグジュアリー！プライベートプール付き客室も。約100万坪の敷地にビーチ、ゴルフ場、温泉が揃う究極の複合リゾート。 ホテルピースアイランド宮古島市役所通り 宮古島 コスパ重視の格安ホテル。最大4名まで利用OK。最上階オーシャンビューの大浴場が滞在中無料。

「高層階オーシャンビュー確約、豪華夕食無料招待…あなたの夢のリゾートを叶えましょう！」

3. ❄️極寒の絶景と美食を！北海道＆東北の温泉・グルメ旅

沖縄と並んで人気が高まる冬の旅先、北海道・東北エリアの注目セール情報と、海鮮グルメを満喫できるホテルをご紹介します。

FDAブラックフライデーセールで冬旅がチャンス！

FDA（フジドリームエアラインズ）利用ツアーが、中部・小牧発を含む一部路線で大特価セール中！12月1日（月）～2026年2月28日（土）搭乗分が対象です。販売期間が12月2日（火）15:00までと短いため、冬のスキー・温泉旅を検討中の方は、「即決」がカギとなります。

北海道の最強コスパ＆グルメホテル

ネストホテル札幌大通： 2/14（土）泊まで、2連泊以上で和洋バイキング朝食1回サービス！なかでもいくら・サーモン・甘海老など海鮮盛り放題の「勝手丼」は絶品です。地下鉄大通駅から徒歩3分とアクセスも抜群で、札幌のグルメ旅の拠点として最適です。

ルスツリゾート ホテル&コンベンション： ウィンタースペシャルプライスプランを販売中！滞在中リフト券付きや3食付きプランに加え、往復スキーバスの申し込みもOK。温泉大浴場など館内施設も充実しており、最高の雪山リゾート体験ができます。

東北・仙台の利便性抜群ホテル

ホテルパールシティ仙台： 地下鉄青葉通一番町駅より徒歩約3分。商店街に近く、利便性が抜群です。約30種類の和洋バイキングが楽しめる朝食も追加可能で、ビジネスや仙台観光の拠点として非常におすすめです。

4. 🌃都市観光を極める！東京・大阪・神戸の快適ステイ

週末や連休を利用した都市観光にも、今回のセールは大活躍します。主要都市のアクセス抜群で、ユニークな特典付きのホテルをご紹介します。

東京の利便性と洗練された滞在

Tabist銀座： 地下鉄東銀座駅より徒歩5分。築地市場に近く、都心の好立地です。館内にはラウンジエリアも完備されており、コストを抑えながら洗練された銀座ステイを楽しめます。

大阪のエンタメと癒やしが融合

ホテルヒラリーズ心斎橋： 地下鉄心斎橋駅より徒歩約3分。日本建築を融合させたデザイナーズホテルで、旅の疲れを癒やせる大浴場を完備しています。さらに、14:00～22:00まで、1階ロビーで自家製パンとドリンクを無料サービス！お得な特典付きで、心斎橋のグルメやショッピングを満喫できます。

神戸の絶景とアクセス

神戸ポートピアホテル： 最大3名まで利用OK。夜は神戸市街の夜景を一望できる高層ホテルです。神戸三宮⇔ホテル間の無料シャトルバスを運行しており、アクセスも抜群。ロマンチックな夜景を楽しみたいカップルやグループ旅行におすすめです。

5. 🏝 奄美・長崎・霧島！個性的な地方旅の特別プラン

定番の旅行先だけでなく、個性豊かな地方都市への旅も、エアトリ限定の特別プランでお得に楽しめます。

【鹿児島／奄美】ホテルビッグマリン奄美

館内にサウナ付き入浴施設「光明石温泉」を完備しており、リゾートでありながら温泉も楽しめるのが魅力。朝食では、鶏飯をはじめとする郷土色溢れるメニューを提供しており、奄美の食文化を体験できます。ホテル周辺にはコンビニやスーパーもあり、利便性も高いです。

【鹿児島／霧島】ホテル霧島キャッスル

豊富な湯量の天然温泉が楽しめる旅館。全室54平米以上のお部屋で、ゆったりとくつろげます。JR霧島神宮駅から車で15分と、アクセスも良好で、雄大な自然の中での温泉滞在を求める方におすすめです。

【千葉／浦安】コンフォートスイーツ東京ベイ

全室バス・トイレ別で洗い場付きバスルーム完備！家族旅行に大人気のホテルです。人気テーマパークまでの無料送迎もあり、早割60プランなら通常より1名あたり3,000円お得！

6. まとめ：BLACK FRIDAYは「予約を確定する日」！

エアトリのBLACK FRIDAYセールは、年末年始から春休みまでの長い期間の旅行を、かつてない価格と特典で実現できる最高のチャンスです。

**沖縄2泊3日18,200円～という価格は、「行きたい！」という気持ちをすぐに「現実」**に変えてくれます。

スカイマーク全路線大特価 （～2026/3/28まで）

JAL・Peach・FDAの同時セール

豪華ホテル特典（オーシャンビュー確約、夕食無料など）

「このチャンスを逃すのは、旅の賢者にあらず！」

空席・空室状況は日々変動しており、特に人気の日程は秒速で埋まります。あなたの理想の旅行プランを、この期間限定のセールで今すぐ確定させましょう。

さあ、エアトリのサイトにアクセスし、あなたの次の旅を最高のものにしてください！

